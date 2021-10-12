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Fırtına ve yağış Nazilli’yi savaş meydanına çevirdi Çatılar uçtu, minareler devrildi, yaralıları hastaneye yetiştirmek için ambulanslar zamanla yarıştı

İHA

Fırtına ve yağış Nazilli’yi savaş meydanına çevirdi Çatılar uçtu, minareler devrildi, yaralıları hastaneye yetiştirmek için ambulanslar zamanla yarıştı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde aylardır beklenen yağış öğleden sonra fırtına ile birlikte gerçekleşti. Yağışla birlikte etkili olan fırtına şehri adeta savaş alanına çevirdi. İlçe merkezinde bazı binaların çatıları uçtu, Garaj Camii’nin minareleri devrildi. Bir alışveriş merkezinin çatısı uçtu, uçan çatının altına kalan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Saat 14.00 sıralarında aniden başlayan yağış ve beraberindeki fırtına nedeniyle şehir adeta felaketi yaşadı. Zaman zaman saatteki hızı 6070 kilometreye ulaştığı belirtilen rüzgar nedeniyle pek çok ev ve işyerinin çatısı uçtu, cadde ve sokaklardaki ağaçlar devrildi. Bazı caddeler devrilen ağaçlar ve uçan çatılar nedeniyle trafiğe kapandı.

Caminin iki minaresi birden yıkıldı
Bu arada şehir merkezinde bulunan Garaj Camii’nin iki minaresi de fırtına esnasında devrildi. Minarelerin büyük bir gürültü ile devrilmesi korku dolu anların yaşanmasına neden olurken, bazı araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Fırtına nedeniyle acil yardım ekipleri seferber olurdu, NazilliAydın ve NazilliDenizli yolu trafiğe kapandı. 112 Acil Servis merkezinden ekiplere uyarı anonsu yapılarak acil durumlarda kullanılabilecek güzergahlar konusunda ekipler bilgilendirildi.

Alışveriş merkezinde korku dolu anlar yaşandı
Okulların açılması ile oldukça yoğunluk yaşanan Nazilli’deki Bamboo Alışveriş Merkezinde adeta felaket yaşandı. Alışveriş merkezine gelen vatandaşlar fırtına nedeniyle yıkılan çatının altında kaldı. 112 ekipleri ve vatandaşların yardımı ile kurtarılan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Bölgede kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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