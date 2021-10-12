Didim'de yağmur sevinci

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Ege Bölgesi’nde etkili olan şiddetli yağış, Didim'de de etkisini gösterdi. İlçeye 8 ay sonra yağmur yağdı. Didimliler hasret kaldıkları yağmurun sevincini sosyal medyadan paylaştı.

Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü'nün Ege Bölgesi için yaptığı şiddetli yağış uyarısı sonrasında beklenen yağışlar etkili olmaya başladı. Didim'de şiddetli yağmur etkili olurken ilçeye 8 ay sonra yağmur yağdı.

Aşırı yağışlar sebebiyle de Cadde, Bulvar ve sokaklar sular altında kalırken yağmura hazırlıksız yakalananlar ise ıslanmaktan kurtulamadı. Yağmuru hasretle bekleyen Didimliler ise sosyal medyadan yağış anlarını paylaşarak mutluluklarını paylaştı.



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