Nazilli'de sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi (2)



FIRTINA AVM'NİN SUNDURMASINI UÇURDU: 6 YARALI

Nazilli'de sağanak ile gelen fırtına bir alışveriş merkezinin sundurmasını uçurdu. Yerinden sökülen sundurma AVM'nin iç kısmına savruldu. O sırada servis yapmakta olan garsonlardan Gönül Dönertaş (32) ve Amine Yaprak (23) ile müşterilerden Aslıhan Girik (29), Nazife Sığırcı (36) Huriye Görünmezoğlu (47), Hüseyin Görünmezoğlu (55), çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BELEDİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da AVM'ye gelerek incelemelerde bulundu.

Belediye Başkan Özcan burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu konuda meteorolojik uyarılar yapılmıştı. Ekiplerimiz hazırlıklıydı ancak beklenenin üzerinde hıza ulaşan bir fırtına, beraberinde gelen dolu ve yağmur yağışı hasara neden oldu. Mevsimsel değişiklikler ve küresel ısınmanın neticesinde böyle bir felaket yaşadık. Tüm Nazilli halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Çatılar uçtu, minarelerin külahları düştü, biz de incelemelerde bulunduk. Ekipler de sahada çalışıyorlar. Yaraları hızlıca sarmaya, ağaçların devrilmesiyle kapanan yolları açmaya çalışıyoruz" dedi.Murat GÜRKANBurhan CEYHAN/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Murat GÜRKANBurhan CEYHAN

2021-10-12 18:34:50



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