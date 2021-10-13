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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Didim Belediyesi, yağmur sularını da değerlendiriyor

İHA

Didim Belediyesi, yağmur sularını da değerlendiriyor

Dünyanın en büyük sorunlarının başında gelen kuraklık ve susuzluğa karşı Didim Belediyesi tarafından örnek bir karar alındı. Belediye Meclisi'nde oy çokluğu ile alınan karar kapsamından bundan sonra yapılacak olan 200 metre ve üzerinde tüm yapılarda yağmur sularının toplanıp kullanabilmesi için özel sistem kurulacak. Bu sistem ile şebeke sularının daha verimli kullanılması hedefleniyor.
Doğayı ve çevre konusunda adımlar atan ve gelecek nesillere taşımak adına duyarlı çalışmalar gerçekleştiren Didim Belediyesi küresel ısınmanın etkilerinin görüldüğü bu günlerde, yeni bir çalışmaya daha imza attı. Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’ın talimatı ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce hazırlanan “Binalarda Yağmur Suyu Toplama Sistemleri”ne yönelik proje, Didim Belediye Meclisi tarafından onaylandı.

Şebeke suyu daha verimli kullanılacak
Başkan Atabay’ın talimatı ile hazırlanan proje kapsamında, ilçede tüm parsellerde yeni yapılacak bina ve tesislerde yağmur suyu toplama sistemi yapılacak. Toplanan yağmur suyu yangın gibi doğal afetlerde kullanımı sağlanarak küresel ısınma sebebiyle ülkemiz genelinde görülen kuraklığa karşı şebeke suyunun daha verimli kullanılması sağlanacak.

Didim Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26/08/2021 gün ve 2937 sayılı yazısında “23. 01. 2021 tarih ve 31373 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 57. Maddesi’nin 7. Fıkrası’nın (a) Bendi’nde “2000 metrekareden büyük parsellerde yapılacak yapıların mekanik tesisat projelerinin; çatı yüzeyinden toplanacak yağmur sularının gerekmesi halinde filtre edilerek bir tankta toplanması ve bina tuvalet sifonlarında kullanılması amacıyla yağmur suyu toplama sistemi içermesi zorunludur. Toplama tankının hacmi; yapının bulunduğu ilin aylık metrekareye düşen en fazla ortalama yağış miktarı ile binanın çatı alanı esas alınarak hesaplanır. Toplanan yağmur suyunun bina tuvalet sifonlarının ihtiyacından fazla olan kısmı, tesisat projesinde gösterilmek suretiyle bahçe veya diğer ortak alanlarda kullanılabilir. İlgili idarelerce yağmur suyu toplama sisteminin daha küçük parsellerde yapılmasına, toplama tankı hacim hesap yöntemine ve ilave kullanım alanlarına ilişkin de zorunluluk getirilebilir” hükmünü ilk uygulayan Belediyenin Didim Belediyesi olduğu belirtildi.
Uygulama 1 Ocak 2022'de başlıyor
Didim Belediye Başkanı Atabay talimatı ile düzenlenen ve meclis kararı ile kabul edilen çevre dostu karar 01.01.2022 tarihinden itibaren uygulamaya konulacak. Meclisten çıkan kararı değerlendiren Başkan Atabay Didim Belediyesi'nin doğa, çevre ve iklim konusunda duyarlı olduğunu ifade ederek “Bilindiği üzere ülkemizde ve dünyanın bir çok yerinden doğal afetler yaşandı. Bu sene ülkemiz genelinde su sorunu ve kuraklık sorunu olduğu herkesçe bilinirken biz de ilçemizde örnek bir karar aldık. Bu karar doğrultusunda toplanan yağmur suları boşa akmamış olacak. Toplanan sular bahçe sulamasında olduğu gibi diğer ortak alanlarda da kullanılabilecek. Yer altı sularına da destek olabilecek bu kararın diğer yerlere de örnek olacağına inanıyoruz. Bu konuyu önemsiyoruz ve gelecek yılın başından itibaren uygulamaya koyulacak” dedi.

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