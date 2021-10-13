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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

İHA

Aydın'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Olay, Kurtuluş Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde seyyar satıcılık yapan M.Ç. ile kimliği henüz bilinmeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, seyyar satıcı M.Ç. bıçaklandı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olayın şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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