ADÜ ev sahipliğinde Parazitoloji Kongresi başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ADÜ ev sahipliğinde Parazitoloji Kongresi başladı

İHA

ADÜ ev sahipliğinde Parazitoloji Kongresi başladı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ev sahipliğinde Türkiye Parazitoloji Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası 22. Parazitoloji Kongresi Didim Sosyal Tesisleri Kültür ve Kongre Merkezi’nde başladı.

Kongrenin açılışına; ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Türkiye Parazitoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Yusuf Özbel ve akademisyenler katıldı. Açılış konuşmasını yapan Türkiye Parazitoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Yusuf Özbel, “Bilimsel programımızın gelişmesinde sizlerin katkısı çok büyük, gerek ülkemizde gerekse yurtdışında çeşitli konular üzerinde çalışan bilim insanlarının buluşma ortamı olan bu toplantıda, başta genç arkadaşlarımız için olmak üzere birçok fırsatın ve yeni proje olanaklarının bulunabileceği açık. Pandeminin ülkemizdeki seyrinin iyileşmesi, yaptığımız anket sonuçlarının bizim düşüncelerimizle paralel olması, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Osman Selçuk Aldemir’in desteğini belirtmesi ve diğer birçok camiada olduğu gibi bilim alanımızdaki insanların bir araya gelme isteğini sıkça dillendirilmesi nedenleriyle kongrenin yüz yüze yapılmasına karar verildi. BU güzel tesiste gerçekleştirdiğimiz kongrede emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Kongrenin içeriği hakkında bilgi veren ve geçmiş kongrelerden kesitleri katılımcılarla paylaşan Türkiye Parazitoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Yusuf Özbel, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mucide Ak’a alanda gerçekleştirdiği çalışmalar ve alana katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, bir parazitolog olarak böyle önemli bir kongreye evsahipliği yapmaktan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi olarak büyük bi mutluluk duyduklarını belirterek “Üniversitemiz merhum başbakanımız Adnan Menderes’in adıyla kurulmuş 83 birimle hizmet veren Türkiye’nin en büyük üniversitelerinden biridir. Üniversitemiz, TUBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1001) kapsamında 2020 yılı 1. döneminde Araştırma Destek Programları Başkanlığı’na (ARDEB) önerilen projelerin bilimsel değerlendirme sürecinin tamamlanmasıyla tüm devlet ve vakıf üniversiteleri içinde 15. sırada yer almıştır. Bilimsel kongreler ve etkinlikler gücümüze güç katmaktadır. Özellikle ailesinin bir parçası olmaktan gurur duyduğum parazitoloji camiasının burada bulunması bizlere büyük onur yaşatmaktadır. Bu bağlamda kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen Prof. Dr. Yusuf Özbel ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederim" diye konuştu.

Konuşmaların ardından bilimsel sunumlar ile devam eden kongre, 1115 Ekim 2021 tarihleri arasında 4 gün boyunca devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın’da 20 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Aydın’da 20 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Aydın'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
Didim Belediyesi, yağmur sularını da değerlendiriyor
YEREL HABERLER Didim Belediyesi, yağmur sularını da değerlendiriyor
Büyükşehir 15 farklı noktada yol yapım çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Büyükşehir 15 farklı noktada yol yapım çalışmalarına ...
Aydın’da yağışlı hava etkisini sürdürecek
YEREL HABERLER Aydın’da yağışlı hava etkisini sürdürecek
Hakim, kaldığı lojmanda ölü bulundu
YEREL HABERLER Hakim, kaldığı lojmanda ölü bulundu
Aydın'da kuyuya düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Aydın'da kuyuya düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı
Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden fırtınaya hızlı müdahale
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden fırtınaya ...
Aydın’da 53 yaşındaki hakim evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Aydın’da 53 yaşındaki hakim evinde ölü bulundu
Beton mikseri, yolcu minibüsü ile otomobile çarptı: 1 ölü, 6 yaralı
YEREL HABERLER Beton mikseri, yolcu minibüsü ile otomobile çarptı: 1 ...
Valilikten, fırtına raporu: 7 kişi yaralandı Fırtınadan etkilenen bölgelerde zarar tespit çalışmaları başlatıldı
YEREL HABERLER Valilikten, fırtına raporu: 7 kişi ...
Nazilli'de sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi (2)
YEREL HABERLER Nazilli'de sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi ...
Söke'deki kazada hayatını kaybeden vatandaşın kimliği belirlendi
YEREL HABERLER Söke'deki kazada hayatını kaybeden vatandaşın kimliği ...
Aydın Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta: 1-3
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray HDI ...
Nazilli'de sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Nazilli'de sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi
Fırtına minareyi böyle yıktı, insanlar saniyelerle kurtuldular
YEREL HABERLER Fırtına minareyi böyle yıktı, insanlar saniyelerle ...
KESO, çırak sorununu çözmek için kısa film hazırlıyor KESO Başkanı Çalım: 10 yıl sonra işin ehli usta bulamaz hale geleceğiz
YEREL HABERLER KESO, çırak sorununu çözmek için kısa film ...
Didim'de yağmur sevinci
YEREL HABERLER Didim'de yağmur sevinci
Fırtına ve yağış Nazilli’yi savaş meydanına çevirdi Çatılar uçtu, minareler devrildi, yaralıları hastaneye yetiştirmek için ambulanslar zamanla yarıştı
YEREL HABERLER Fırtına ve yağış Nazilli’yi savaş meydanına ...
Aydın’da beklenen sağanak yağış başladı Aydın'da yağmur sevinci
YEREL HABERLER Aydın’da beklenen sağanak yağış başladı Aydın'da ...
Karayolu savaş alanına döndü: 1 ölü, çok sayıda yaralı
YEREL HABERLER Karayolu savaş alanına döndü: 1 ölü, çok sayıda ...
Başkan Kaplan; “Turizm Yolu Koçarlı’ya değer katacak”
YEREL HABERLER Başkan Kaplan; “Turizm Yolu Koçarlı’ya değer katacak”
İkiçeşmelik Mahallesi’nde 28 Bin metrekarelik alan yenilendi
YEREL HABERLER İkiçeşmelik Mahallesi’nde 28 Bin metrekarelik alan ...
Latmos’ta tel ayakkabılarla küresel hareketliliğe dikkat çektiler
YEREL HABERLER Latmos’ta tel ayakkabılarla küresel hareketliliğe ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.