ADÜ ev sahipliğinde Parazitoloji Kongresi başladı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ev sahipliğinde Türkiye Parazitoloji Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası 22. Parazitoloji Kongresi Didim Sosyal Tesisleri Kültür ve Kongre Merkezi’nde başladı.



Kongrenin açılışına; ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Türkiye Parazitoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Yusuf Özbel ve akademisyenler katıldı. Açılış konuşmasını yapan Türkiye Parazitoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Yusuf Özbel, “Bilimsel programımızın gelişmesinde sizlerin katkısı çok büyük, gerek ülkemizde gerekse yurtdışında çeşitli konular üzerinde çalışan bilim insanlarının buluşma ortamı olan bu toplantıda, başta genç arkadaşlarımız için olmak üzere birçok fırsatın ve yeni proje olanaklarının bulunabileceği açık. Pandeminin ülkemizdeki seyrinin iyileşmesi, yaptığımız anket sonuçlarının bizim düşüncelerimizle paralel olması, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Osman Selçuk Aldemir’in desteğini belirtmesi ve diğer birçok camiada olduğu gibi bilim alanımızdaki insanların bir araya gelme isteğini sıkça dillendirilmesi nedenleriyle kongrenin yüz yüze yapılmasına karar verildi. BU güzel tesiste gerçekleştirdiğimiz kongrede emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.



Kongrenin içeriği hakkında bilgi veren ve geçmiş kongrelerden kesitleri katılımcılarla paylaşan Türkiye Parazitoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Yusuf Özbel, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mucide Ak’a alanda gerçekleştirdiği çalışmalar ve alana katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi.



ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, bir parazitolog olarak böyle önemli bir kongreye evsahipliği yapmaktan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi olarak büyük bi mutluluk duyduklarını belirterek “Üniversitemiz merhum başbakanımız Adnan Menderes’in adıyla kurulmuş 83 birimle hizmet veren Türkiye’nin en büyük üniversitelerinden biridir. Üniversitemiz, TUBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1001) kapsamında 2020 yılı 1. döneminde Araştırma Destek Programları Başkanlığı’na (ARDEB) önerilen projelerin bilimsel değerlendirme sürecinin tamamlanmasıyla tüm devlet ve vakıf üniversiteleri içinde 15. sırada yer almıştır. Bilimsel kongreler ve etkinlikler gücümüze güç katmaktadır. Özellikle ailesinin bir parçası olmaktan gurur duyduğum parazitoloji camiasının burada bulunması bizlere büyük onur yaşatmaktadır. Bu bağlamda kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen Prof. Dr. Yusuf Özbel ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederim" diye konuştu.



Konuşmaların ardından bilimsel sunumlar ile devam eden kongre, 1115 Ekim 2021 tarihleri arasında 4 gün boyunca devam edecek.

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