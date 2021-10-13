ADÜ Tıp Fakültesi dekanlık devir teslim töreni gerçekleşti

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesine Dekan Vekili olarak atanan Prof. Dr. Serkan Öncü, dekanlık görevini devir teslim töreni ile Prof. Dr. Erdem Ali Özkısacık’dan devraldı.



Dekan yardımcılığına atanan Prof. Dr. Filiz Abacıgil ve Doç. Dr. Songül Çildağ’da görevlerini Prof. Dr. Yavuz Yeniçerioğlu ve Doç. Dr. Nazlı Gülriz Çeri’den devraldı.Karşılıklı iyi niyet temennilerinin iletildiği tören, verilen hizmetlerden dolayı teşekkür edilmesi ve yeni yönetime görevinde başarılar dilenmesi ile sona erdi.

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