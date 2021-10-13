Aydın'da fırtınanın bilançosu; 7 yaralı, 15 iş yeri ile 17 araçta hasar



Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN kent merkezi ve bazı ilçelerinde dün etkili olan sağanak ve fırtınanın ardından hasar tespit çalışması yapıldı. Valilikten yapılan açıklamada, 15 iş yeri ile 17 araçta hasar meydana geldiği, 7 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Kent merkezi ve bazı ilçelerde dün öğleden sonra sağanak ile fırtına etkili oldu. Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesi'nde ağaçlar kökünde sökülüp devrildi. Galericiler Sitesi'nde de bir oto galerinin çatısı çöktü, büyük çapta hasar meydana geldi. 36 yıllık Garaj Camisi'nin iki minaresinin külahları da yerinden sökülüp düştü. Yoldan geçen 2 kadın külahlardan birinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, çevredekilerin cep telefonuna yansıdı. Külahlardan diğeri de cami önünde seyyar satıcılık yapan Mehmet İşçen'in otomobilinin üzerine düşerek maddi hasara neden oldu. Bir alışveriş merkezinin çatısının çökmesi sonucu 6, bir ağacın devrilmesiyle de 1 kişi yaralandı.

AYDIN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Aydın Valiliği´nden, hasar tespit çalışmaları ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"12 Ekim saat 14.58'de meydana gelen ani ve sağanak yağış ile fırtına nedeniyle Nazilli ve Didim ilçelerinde hasar meydana gelmiştir. Nazilli ilçesinde çatı uçması, reklam panolarının devrilmesi, ağaç devrilmesi, cami minaresinin külahının devrilmesi olayları meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 35 ihbar iletildi. Nazilli'de bir AVM içinde çatı çökmesi ihbarı üzerine İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait 4 ambulans 1 UMKE ekibi olay yerine ulaştı. Hafif yaralanan 6 vatandaşa ilk müdahaleler yapılarak Nazilli Devlet Hastanesi'ne nakilleri sağlandı. Ayrıca Nazilli ilçesi Turan Mahallesi'nde bir ağacın devrilmesi sonucu 1 şoför hafif şekilde yaralandı. Karaçay Mahallesi Garaj Cami minarelerinin yıkılması sonucu bir araç zarar gördü. Fırtına nedeniyle 15 iş yeri ve evde çatı uçması sonucu hasar oluştu. Çatı uçması sonucu 17 araç hasar gördü. Hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Didim ilçesinde şiddetli yağmur sebebiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 5 adet su baskını ihbarı geldi. Ayrıca 3 adet trafo yangını ihbarı alındı. İtfaiye ve AYDEM tarafından ihbar yapılan noktalara ekipler yönlendirildi. Herhangi bir tehlikenin olmadığı değerlendirilmiştir. Nazilli ve Didim Kaymakamlıkları tarafından zarar tespit çalışmaları başlatıldı."

Öte yandan Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, fırtınanın etkili olduğu yerlerde devrilip yolu kapatan çok sayıda ağacı kaldırdı.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Nazilli Burhan CEYHAN

2021-10-13 10:46:17



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