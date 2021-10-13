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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın pilot il olacak

İHA

Aydın pilot il olacak

Ülke genelinde koronavirüs ve aşı oranlarında en iyi illerden olan Aydın’ın, Turkovac çalışmalarında pilot iller arasında yer alacağı öğrenildi.
Koronavirüs vakaları ve aşı oranları ile ülke genelinde en iyi iller arasında yer alan Aydın’da aşı çalışmaları hız kesmiyor. Pandemi ile mücadelenin önemli silahlarından olan aşının il genelindeki oranları da her geçen gün artarken, Aydın’ın yerli aşı Turkovac’ın klinik çalışmalarında pilot iller arasında yer alacağı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre pilot iller arasında yer olacak Aydın’da, Turkovac’ın faz3 çalışmaları da Aydın Devlet Hastanesi’nde yürütülecek.
Bakan Koca’dan çağrı
Turkovac’ın çalışmalarında sona gelinirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları klinik çalışmalarına destek olmaya davet etti. Vatandaşların 3. doz aşı tercihlerinin Turkovac olması için çağrıda bulunan Bakan Koca, paylaşımında “Turkovac’ı Türkiye’nin hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz. Daha önce 2 doz aşı yaptırmış, Covid19 geçirmemiş, 1859 yaş arası sağlıklı herkes bize destek olabilir! 3. doz aşı tercihi serbest. Ama madem gönüller yerli aşı Turkovac’ta, en az 3.000’imiz Turkovac’ı tercih etmeli” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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