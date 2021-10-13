Başkan Özcan’dan yaralı leyleğin bakımını üstlenen veteriner hekime teşekkür

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Sümer Park Alanı’nda bulunan yaralı leyleğin 2 ay boyunca bakımlarını üstlenen Veteriner Hekim Mehmet Gün’e teşekkür ziyaretinde bulundu.



Geçtiğimiz Ağustos ayında bir vatandaşın ihbarı üzerine Sümer Park Alanı’nda bulunan ve tedavi edilmek üzere belediye ekiplerince veterinere götürülen yaralı leylek tedavileri tamamlanarak İzmir'e götürüldü.



2 ay boyunca leyleğin tedavilerini üstlenen Veteriner Hekim Mehmet Gün’e teşekkür ziyaretinde bulunan Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Bu süreçte verdiğiniz emeklerden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Yaptığınız işlerin canlı hayatına tesiri çok yüksek. Tüm bu işler tevazu dahilinde yapılıyor. Biz bu işlerin söylem değil eylem kısmındayız. Bu nedenle bize emanet edilen canlılara ne kadar emek verdiğimizi bildiğim için yaptığımız ekip çalışmasından çok memnunum. Bu süreç içerisinde sizler gibi meseleye hem kalbi hem de akli yaklaşanların olması bizim için büyük bir nimet. İnşallah bundan sonra da hep birlikte daha güzel işler yapacağız” diye konuştu.



Ziyaretlerinden dolayı Başkan Özcan’a teşekkür eden Veteriner Hekim Gün, “Bizler elimizden geldiğince her zaman her şeyi yapmaya hazırız. Yeter ki hayvan sever vatandaşlar ve yerel yönetimler istekli olsunlar. Çünkü bu gönüllü yapılacak bir şey. Bu anlamda Nazpatiler Topluluğu çok güzel işlere imza atıyor. Mama dağıtımları, sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi ve gece beslemeleri konusunda büyük emek verdiler. Hep birlikte elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” sözlerini kaydetti.

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