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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Efeler 1 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu göreve başladı

İHA

Efeler 1 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu göreve başladı

Afetlerde ve acil durumlarda sağlık hizmetleri yönetmeliği kapsamında UMKE personellerinin görev aldığı, İl Ambulans Servisi Başhekimliği bünyesinde hizmet verecek olan Efeler 1 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu (ASHİ), konuşlandırıldığı Ilıcabaşı bölgesinde göreve başladı. Efeler merkezde ASHİ 9'a çıkarken, istasyon başı vaka ortalaması düşürülerek vakalara daha hızlı ulaşım sağlanması hedefleniyor.

Yönetmelik gereği UMKE üyesi olan tabip, AABT ve ATT’lerin görev yaptığı istasyon, olağan zamanlarda acil sağlık hizmeti sunacak. Konuyla ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "UMKE ve acil sağlık hizmetleri istasyonunun beraber olması sayesinde ülkemiz ya da şehrimizin herhangi bir yerinde UMKE arazi araçlarıyla olağan dışı durumlarda ya da afette UMKE timi olarak anında reaksiyon verebilecek donanıma sahip durumdadır. İlk etapta görevlendirilen personelin tamamı aktif acil sağlık hizmetleri istasyonunda görev yapan personelden oluşmaktadır. Yeni açılan istasyonumuzla birlikte son 2 yılda acil sağlık istasyon sayısı 38’den 47’ye, personel sayısı 496’dan 595’e çıkarılmış ve ambulans yaş ortalaması ise 5.3’den 4.6’ya düşürülerek ambulans filomuz gençleştirilmiştir. Yapılan yatırımlar ve uygulamalar halkımızın acil sağlık hizmetlerine ulaşmasını kolaylaştırmış ve hizmet kalitesini arttırmıştır. İlimize hayırlı olmasını dileriz" ifadeleri yer aldı.

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