Türkiye’nin ilk online SKS eğitimi ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde veriliyor

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde Türkiye’nin ilk online Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) eğitimi veriliyor.



Eğitimlerin, hastanede sağlık hizmet kalitesini arttırdığını belirten Hastane Başhekimi Doç. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş, “Eğitimlerin, online olarak verilmesi standardize, ulaşılabilir ve ölçülebilir olması sebebiyle avantaj sağlıyor. Ayrıca online eğitimler, pandemi sürecinde sağlık açısından oluşabilecek riskleri de ortadan kaldırıyor” dedi.



Sağlık Bakanlığı tarafından istenen ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Eğitim Birimi tarafından gerçekleştirilen SKS Eğitimleri, ‘Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik’ doğrultusunda üniversite hastanelerinde, hastane hizmet kalite standartlarının uygulanması için tüm hastane çalışanlarına veriliyor.

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