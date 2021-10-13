Koronaya yenik düşen Dr. Esat Ülkü, ölüm yıldönümünde anıldı

Covid19 nedeniyle hayatını kaybeden Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Esat Ülkü, ölümünün birinci yılında anıldı.

Koronavirüs salgının savaşçılarından olan sağlık çalışanları, pandemi ile mücadelede önemli rol almaya devam ederken, geçtiğimiz yıl Covid19 nedeniyle hayatını kaybeden Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Esat Ülkü, ölümünün birinci yılında meslektaşları tarafından anıldı. Aydın Tabip Odası’nda gerçekleştirilen basın toplantısında aşının önemine dikkat çekildi.

Aydın Tabip Odası adına basın açıklaması yapan Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Didem Tapan, Esat Ülkü’nün hayatı boyunca sağlık ve sağlık çalışanları için seferber olduğuna vurgu yaparak, “Ölene kadar örgütçülüğü, güzel enerjisiyle bizleri bir araya getiren, bilimsel birikimini sağlık ve sağlık çalışanları için seferber eden Esat ağabeyimizi kaybedeli tam bir yıl oldu. Ekranlardaki tablolarda her akşam, nefesimizi tutup büyük bir endişeyle izlediğimiz sayılara, canımız Esat ağabeyimizin vefatı da eklendi. Büyük bir kaos içinde geçirdiğimiz 1,5 yıl boyunca aşılamaya ağırlık verdik. Sevgili Esat ağabeyimizin vefatı, bizler için ‘tükendiğimizin’ tam bir ifadesi oldu” dedi.

Covid19 enfeksiyonun sağlıkçılar için meslek hastalığı olarak kabul edilmediğini sözlerine ekleyen Tapan; “Bu noktada, olumsuz çalışma ortamlarının, yetersiz koruyucu ekipmanın, her gün maruz kaldığımız ‘sağlıkta şiddetin’, ödenemeyen emeklerimizin karşılığının, performansı arttırma adına uygulanan 5 dakikada hasta muayenelerinin, yükünün altında kaldık. Üstelik pandemide hayatını kaybeden sağlık emekçileri için Covid19 enfeksiyonu meslek hastalığı olarak hala kabul edilmedi. Esat ağabeyimizin bize devrettiği bayrağı, onurumuzla taşımaya, hekimlerin hak ettiği statüyü yeniden yapılandırmak için mücadelemize devam ediyoruz” dedi.

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