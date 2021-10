Köşk’te öğrenciler yararına etkinlik düzenlendi

BAL Ligi’nin Aydın temsilcilerinden olan Yıldızspor, eğitime destek kapsamında Köşk 100. Yıl Atatürk İlkokulu yararına etkinlik düzenledi.

Bölgesel Amatör Lig 9. Bölge 3. Grup takımlarından Aydın Yıldızspor, kulüp faaliyetlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çekiyor. Yeni bir sosyal sorumluluk projesi için kolları sıvayan mavi beyazlı takımın yönetim kurulu, eğitime destek kapsamında Köşk 100. Yıl Atatürk İlkokulu yararına etkinlik düzenledi. Köşk Belediyesi’nin de katkılarıyla adeta şenlik havasında geçen etkinlik, renkli görüntülere sahne olurken, doyasıya eğlenen öğrenciler Yıldızsporlu futbolculardan tek tek imza aldı.

“Sosyal projelere çok önem veriyoruz”

Yıldızspor olarak sosyal faaliyetlere çok önem verdiklerinin altını çizen Yıldızspor Kulüp Başkanı Kaya Özcan, “Amacımız okulumuzdaki çocuklarımızla birlikte olmak ve onlarla birlikte hoşça bir vakit geçirmek. Programımıza katılarak bizleri onurlandıran protokol üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

“Öğrencilerimizin her zaman yanındayız”

Etkinliğin açılışında konuşan Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler ise öğrencilerin her zaman yanında olduklarını ifade ederek “Öğrencilerimiz bizim geleceğimiz. Bugün burada Aydın’ımızın Amatör Lig takımlarından Yıldızspor’un öncülüğünde güzel ve anlamlı bir organizasyon gerçekleşiyor. Etkinlikten elde edilen gelirlerin, geleceğimizin teminatı olan öğrenciler için olması da son derece önemli. Bizler, ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ anlayışına sahip bir milletiz. Ben, bu güzide ilçede hizmetkarlık görevini yürüten birisi olarak, bu çalışmalardan dolayı çok memnun ve kulüp yöneticilerine müteşekkirim. Ben böyle güzel bir çalışma sergileyip öğrencilerimiz yararına gayret gösteren başta Yıldızspor Başkanı Kaya Özcan ve Yönetim Kurulu olmak üzere, emeği geçen arkadaşlarımıza tekrar teşekkür eder, saygılar sunarım” dedi.

“Örnek teşkil etmeliyiz”

Törende konuşan Yıldızspor A Takım Teknik Sorumlusu Samet Albayrak, “Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz çocuklarımıza ve geleceğimize her konuda örnek teşkil edecek kişileriz. Davranışlarımıza ve tutumlarımıza her zaman dikkat etmek zorundayız. Özellikle küçük kardeşlerimizle birlikte olmaktan çok mutluyum” dedi.

“Eğitime destek vermeye devam edeceğiz”

Yıldızspor olarak sosyal etkinliklere geçmişten beri destek verdiklerini belirten Yıldızspor Sportif Direktörü Göksel Özdemir, “Bugün de bunlardan bir tanesi için Köşk 100. Yıl Atatürk İlkokulu için hep birlikteyiz. Bu konuda Yıldızspor’un bu tür etkinliklerdeki heyecanını arttıran başta Kaymakamımız Tuğba Polat, Belediye Başkanımız Nuri Güler, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Selim Karataş ve okul yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. Ülkemizin, sporumuzun ve futbolumuzun geleceği olan gençler bu tür okullardan çıkıyor. Yıldızspor kulübü olarak, kaynak olarak da bu tür okullarımızı görüyoruz. Bu tür okullara destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Protokol üyelerine forma verildi

Etkinlik sonrasında Yıldızspor yönetimi, protokol üyelerine isimlerinin yazılı olduğu Yıldızspor forması hediye ederek hatıra fotoğrafı çektirdiler. Öğrencileri de unutmayan mavibeyazlı yönetim, öğrencilere spor malzemeleri dağıttı. Etkinlikten elde edilen gelirin, okul yönetimine teslim edilmesinin ardından okulun halı sahasında öğrencilerle gösteri maçı yapan Yıldızsporlu futbolcular, ilkokul öğrencileriyle hoşça bir vakit geçirdi.

Okul bahçesinde düzenlenen etkinliğin açılışın törenine Köşk Kaymakamı Tuğba Polat, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Köşk İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Alper Polat, Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Karataş, Köşk 100. Yıl Atatürk İlkokulu Müdürü Aslı Avcı, Yıldızspor Başkanı Kaya Özcan, Sportif Direktör Göksel Özdemir, kulüp yöneticileri ve futbolcular katıldı.

