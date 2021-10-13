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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası Belediyesi su baskınlarına karşı önlem almaya devam ediyor

İHA

Kuşadası Belediyesi su baskınlarına karşı önlem almaya devam ediyor

Kuşadası Belediyesi, dün öğlen saatlerinde kentte etkili olan sağanak yağmurdan dolayı sanayi sitesinde yaşanan aksaklıklara anında müdahale etti.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sanayi sitesinde geçtiğimiz aylarda yapımını tamamladığı alt ve üst yapı çalışmalarına ek olarak yağmur suyu tahliye mazgallarının montajına başladı. Kuşadası Sanayi Sitesi Başkanı Azmi Tabak, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e sanayi sitesine verdiği önemden dolayı teşekkür etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından dün yapılan yağış ve fırtına uyarısının ardından öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmur, Kuşadası'nda aralıklarla etkili oldu. Sağanak yağış nedeniyle Kuşadası Sanayi Sitesi’ndeki bazı bölgelerde ufak boyutlu aksaklıklar yaşandı. Kuşadası Belediyesi ekipleri sağanağın ardından sanayi sitesine giderek incelemelerde bulundu. Sağanak yağışın bölgede herhangi bir maddi hasar oluşturmadığı tespit edildi. Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler bir dahaki sağanak yağışta bölgede benzer aksaklıkların yaşanmaması için harekete geçti. Sanayi sitesinde geçtiğimiz aylarda yapımını tamamladığı alt ve üst yapı çalışmalarına ek olarak yağmur suyu tahliye mazgallarının imalatına başladı.

Kuşadası Sanayi Sitesi Başkanı Azmi Tabak “Kuşadası Belediyesi geçtiğimiz aylarda sanayi sitemizde 6 bin metrekare yol ve yağmur suyu hattı çalışması gerçekleştirdi. Dün yaşanan sağanak yağışta bölgede ufak aksaklıklar yaşandı. Kuşadası Belediyesi bu aksaklıklara anında müdahale etti. Dün akşam Belediye Başkanımız Ömer Günel ile görüşerek yağmur suyu hattı ızgaralarına ilave yapılmasını istedik. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bugün sabah saatlerinde sanayi sitesine gelerek yağmur suyu ızgarası imalatına başladı. Belediye Başkanımıza ve tüm ekibine sanayi sitesine verdiği önemden dolayı çok teşekkür ederiz” dedi.

Değirmendere Mahallesi Muhtarı İsmail Atal, “Kuşadası Belediyesi her zor günümüzde yanımızda oluyor. Dün etkili olan sağanağın ardından da belediye ekiplerimiz sanayi sitesine geldi. Büyük bir sorun yaşamamamıza rağmen ekipler desteklerini esirgemedi” diye konuştu.

Sanayi Sitesi esnafı Ahmet Tunç ise “Sanayi Sitesinde dünkü sağanaktan dolayı bir takım aksaklıklar yaşandı. Kuşadası Belediyesi soruna anında müdahale etti. Bugün ise Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bölgeye gelerek bir daha sorun yaşanmaması için çalışmaya başladı. Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel’e çok teşekkür ederiz” dedi.

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