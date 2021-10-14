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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

En 'tatlı' meslekte geçen 70 yıl

İHA

En 'tatlı' meslekte geçen 70 yıl

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 70 yıldır tatlıcılık yapan Nahit Yakın, işin sırrının babasının kendisine öğütlediği "Dürüst ve temiz olun, gerisini Allah verir" sözünde saklı olduğunu belirtti.

Koçarlı'da 12 yaşında babasının yanında çırak olarak işe başlayan Nahit Yakın, ilerleyen yaşına rağmen 70 yıldır emek verdiği tatlıcılık mesleğinden kopamıyor. Her sabah erkenden gelip iş yerinin kapısını kendi açan Yakın, zamanla işlerini büyüterek sanayi sitesinde imalathane satın aldı. Oğlu Bülent Yakın'ı da kendisi gibi tatlı ustası olarak yetiştiren Yakın, başarının sırrının babasının kendisine öğütlediği 'dürüstlük ve temizlik' olduğunu belirterek, ölene kadar mesleğini sürdüreceğini kaydetti.

"Çıraklığını yapmadığın işin, ustası olamazsın"
Mesleğe babasının yanında çırak olarak başladığını ve her şeyi en ince ayrıntısına kadar öğrendiğini ifade eden tatlı ustası 82 yaşındaki Nahit Yakın, "Babam zamanında bu mesleği bana iyi ki öğretmiş. Çok şükür mesleğimiz sayesinde evlatlarımı büyüttüm, evimi geçindirdi. Şimdi de oğlum bana yardımcı oluyor. Gelinim de mesleğimize dahil oldu. Bu işi severek yapıyoruz. Zaten her ne iş yaparsan yap önce seveceksin. Amaç para kazanmak olsa da sevmeden hiç bir iş yapılmaz. Meslekte her ne yaşta olursan ol önce çırak olacaksın. İşi öğrenmeden, incelikleri bilinmeden usta da olunmaz. Ben babamın çırağıydım zaman içerisinde usta oldum. Sonra oğlum da benim çırağım oldu. Sağ olsun o da zamanla işi kavrayıp usta oldu. İmalathanemizin başında o duruyor, ben de satışa bakıyorum" dedi.

"Bir daha dünyaya gelirsem gene bu mesleği yaparım"
Mesleğine aşık olduğunu kaydeden Yakın, "Dile kolay bu meslekte tam 70 yılım geçti. İyisiyle kötüsüyle, acısıyla tatlısıyla koskoca 70 yıl. Rahmetli babamın her zaman bana, "Dürüst ve temiz olun, gerisini Allah verir. Gelen müşteriye gülümseyeceksin, halini hatırını soracaksın. İlgileneceksin, evine alın terinin karşılığında müşterinden aldığın para ile helalinden ekmek götüreceksin" demişti. Aynen de öyle oldu. Her zaman sözümün eri oldum, dürüstlükten taviz vermedim. Bugün aldığım siparişi yarın teslim edeceksem saati şaşmadan teslim ederim. Ayrıca temizlik de birinci önceliğimiz. İnsan kendi yemediğini başkasına da yedirmemeli. İşimiz gıda üzerine, temizliğin en dikkat edilmesi gereken meslek. Zaman içerisinde gayrimenkuller edindik, sonra işime yatırım yaparak sanayide iş yeri satın alıp içerisine makineler alarak imalathanemizi kurduk. İşimi kimseye emanet etmedim, etmem de. Dünyaya da bir daha gelsem yine bu mesleği yaparım. İnsanların ağızlarını tatlandırmak kadar güzel bir şey yok" diye konuştu.

"Öbür tarafa giderken emekli olacağım"
70 yıllık tatlıcı Yanık, çalışmayı çok sevdiğini ifade ederek şöyle devam etti; "Çok şükür elim, ayağım tutuyor, gözüm görüyor, aklım eriyor. Ne zaman Allah benim için dünyanın nimetlerini sonlandırdı, ancak o zaman burayı terk ederim. Kısacası anca öbür tarafa giderken emekli olurum. Onun haricinde ekmek teknemi kimselere bırakmam. Her sabah kendim açar, her akşam kendim kapatırım. 70 yıldır bu meslekte, insanlara hizmet veriyorum. İnsanlara yardımcı olmayı, onları mutlu etmeyi seviyorum. Bu meslek benim için tarifsiz bir mutluluk ve gurur kaynağı. İnşallah benden sonraki nesiller de bu meslek sayesinde evlerini geçindirir ve benim babama ettiğim gibi onlar da bana hayır dua okurlar"

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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