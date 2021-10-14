Aydın'da bir kadın evinde ölü bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişi ailesi ile birlikte yaşadığı evde ölü bulundu.



Olay, Mesudiye Mahallesi Mesudiye Caddesi üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Neslihan Arıgül (40) annesi tarafından evin tavanında asılı vaziyette bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Arıgül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Arıgül'ün ölümü ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğarken, Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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