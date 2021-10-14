Kuşadasıspor'da liderliği geri almanın sevinci yaşanıyor



Eşber OKAYER / KUŞADASI, (DHA)- TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Gema Polimer Şile Yıldızspor'u 2-0 mağlup eden Kuşadasıspor, 2 hafta önce kaybedilen liderlik koltuğunu geri almanın sevincini yaşıyor.

Ligde şu ana kadar oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 de mağlubiyet alarak 14 puan toplayan siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Gürkan Ferhatoğlu, "Şile Yıldızspor çok zor gol yiyen bir takım. Buna rağmen rakibimiz karşısında 2-0 gibi net bir skorla kazandık. Pazar günü deplasmanda Redoks Darıca Gençlerbirliği ile karşılaşacağız. Bu maçtan da 3 puan ile dönüp yolumuza kayıpsız bir şekilde devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

Siyah-beyazlı ekipte sağ arka adalesinde yırtık olan Yiğit bu maçta forma giyemeyecek.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER

2021-10-14 11:12:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.