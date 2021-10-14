Kuşadasıspor'da liderliği geri almanın sevinci yaşanıyor

Eşber OKAYER / KUŞADASI, (DHA)- TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Gema Polimer Şile Yıldızspor'u 2-0 mağlup eden Kuşadasıspor, 2 hafta önce kaybedilen liderlik koltuğunu geri almanın sevincini yaşıyor.
Ligde şu ana kadar oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 de mağlubiyet alarak 14 puan toplayan siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Gürkan Ferhatoğlu, "Şile Yıldızspor çok zor gol yiyen bir takım. Buna rağmen rakibimiz karşısında 2-0 gibi net bir skorla kazandık. Pazar günü deplasmanda Redoks Darıca Gençlerbirliği ile karşılaşacağız. Bu maçtan da 3 puan ile dönüp yolumuza kayıpsız bir şekilde devam etmek istiyoruz" diye konuştu.
Siyah-beyazlı ekipte sağ arka adalesinde yırtık olan Yiğit bu maçta forma giyemeyecek.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER
2021-10-14 11:12:58
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