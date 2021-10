Köşk’te atık pil kampanyası yeniden başladı

Aydın’ın Köşk ilçesinde yüz yüze eğitimin tekrar başlaması ile Köşk Belediyesi tarafından hayata geçirilen ödüllü atık pil kampanyası da yeniden başladı.



Köşk Belediyesi tarafından 2020 yılında Sıfır Atık Projesi kapsamında hayata geçirilen ödüllü atık pil kampanyası, yüz yüze eğitim ile beraber yeniden başlatıldı. Bu kapsamda ilçe genelinde belirlenen pilot okullarda öğrenciler, atık pilleri kaynağından ayrı toplayarak Sıfır Atık Projesi’ne destek olacak. Atık pilleri düzenli şekilde toplayarak çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmek, okullarda çevre bilincini aşılamak ve ilerleyen yıllarda daha temiz ve yaşanabilir bir çevreye kavuşmak hedefiyle Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) işbirliği içerisinde başlatılan kampanya için, belediye personelleri tarafından pilot okullara atık pil toplama kutusu ve afişleri, kampanya temsilcilerine teslim edildi. Söz konusu kampanya, projenin yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen çalışmalarda sürdürülebilirliği sağlayacak.



İlk üçe giren okulun ödüllerini Başkan Güler verecek

1 Ekim 2021 30 Nisan 2022 tarihleri arasında sürecek kampanyada atık piller Köşk Belediyesi tarafından toplanacak, kampanyaya katılan okulların ödüllerinin teslimi ise 20222023 eğitim öğretim yılı başında gerçekleştirilecek. TAP Derneği tarafından yapılan açıklamada, kampanya süresince il genelinde 50249 kg arası atık pil toplayan okula, her 50 kg atık için 1 futbol topu, 1 voleybol topu, 1 basketbol topu, her 250 kg atık pil toplayan okula 1 adet STEM Robotik Sistem Seti hediye edileceği belirtildi. Ayrıca okulların 250 kg ve katlarında atık pil toplamaları halinde toplanan her 250 kg atık pil için ödül almaya devam edecek. Kampanya sonunda Köşk genelinde ödül almaya hak kazanan her okulun ödülleri verilecekken, ilk üçe giren okulların ödülleri Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler tarafından takdim edilecek.



“Herkesten hassasiyet bekliyoruz”

Çöpe atılan pillerin doğaya ve insan sağlığına büyük zararlar verdiğine dikkat çeken Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler; “Piller, civa ve kadmiyum gibi zehirli ağır metaller içermektedir. Çöpe atılan pillerdeki ağır metaller önce toprağa ve suya, sonra besinlere oradan da insanlara geçerek çeşitli hastalıklara neden olduğu biliniyor. Atık pillerin, doğaya ve sağlığa zararı oldukça büyük. Hem tehlikeli hem de değerli bir madde diyebiliriz. Uyguladığımız bu kampanya, Sıfır Atık Projesi kapsamında da atık pillerin kaynağında ayrı toplanmasına dair yürütülen çalışmalarımıza da ivme kazandırması açısından önemli bir çalışma. Bu nedenlerle piller çöpe, ateşe, su kaynakları ve kanalizasyona atılmamalı ve asla toprağa gömülmemelidir. Aksi takdirde pillerin bünyesindeki metaller ve diğer kimyasallar toprağa, yeraltı sularına ve denizlere karışıp, canlılara ve doğaya zarar verir. Atık kutularında toplanan piller ise Exitcom Recycling tesislerinde gerekli işlemlerden geçirilip demirçelik sektöründe değerlendirilir. Ayrıca, geri dönüşümü efektif olmayan pil türlerinin de TAP Derneği tarafından bertarafı gerçekleştirildiği bilinmektedir. Böylece hem çevre ve insan sağlığı korunmuş, hem de ekonomiye katkı sağlanmış olur. Bizler de Köşk Belediyesi olarak gelecek nesiller adına Ödüllü Atık Pil Toplama Kampanyası’nı okullarımızda bu yılda da devam ettiriyoruz. Başta öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz olmak üzere, tüm çevre gönüllerinin katkılarıyla çalışmalarımıza devam ederek; hem tehlikeli hem de değerli bir atık türü olan kullanılmış pillerin okullarımızın dört bir yanında bulunan atık kutularına bırakılması konusunda herkesten hassasiyet bekliyoruz” dedi.

