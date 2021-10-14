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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ünlü oyuncu Ufuk Kaplan Kuşadası’nda kampa girdi

İHA

Ünlü oyuncu Ufuk Kaplan Kuşadası’nda kampa girdi

Özel bir televizyon kanalındaki ünlü dizide hizmetçi Katya rolü ile hafızalara kazınan oyuncu Ufuk Kaplan, meslektaşı Mustafa Şahbaz ile sahneleyeceği yeni tiyatro oyununun hazırlıklarına Kuşadası’nda başladı.

Fatih Kaplan’ın yazdığı “Kocam Nasıl Olsun?” isimli tek perdelik komedinin çalışmaları tüm hızıyla sürerken, önce Türkiye, ardından Avrupa turnesine çıkacak oyunun ilk gösterimi de Kuşadası’nda gerçekleştirilecek.
Ufuk Kaplan ile sahneyi paylaşacak Mustafa Şahbaz, aynı zamanda yönetmeni olduğu oyunun Kasım ayı içerisinde tiyatro severlerle buluşacağını açıkladı. Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan’ın büyük destek verdiği çalışmalarla ilgili konuşan Mustafa Şahbaz, kısa süre içerisinde genel provalara başlayacaklarını söyledi. Kuşadası, Aydın, Tokat, Antalya, Ankara ve İstanbul’un ardından Almanya’nın 7 farkı kentinde sahneleyecekleri oyunu Avusturya, Danimarka ve İsviçre’den gibi Türklerin yoğun yaşadığı ülkelerde sahneye koymak istediklerini ifade etti.
Kısa süre önce başladıkları çalışmaların çok iyi gittiğini ve Kuşadası’nda adeta kampa girdiğini açıklayan ünlü oyunca Ufuk Kaplan ise çok komik ve iddialı bir oyun ile izleyici karşısına çıkacaklarını söyledi. Fırsat buldukça denize girdiğini ve Kuşadası’nı çok sevdiğini anlatan Ufuk Kaplan, “Hem çalışıyorum hem de moral depoluyorum. İzleyicilerimizi kırıp geçirecek bu oyunun Türkiye ve Avrupa turnesi için şimdiden çok heyecanlandım. Kuşadası’nı çok seviyorum. Gittiğim her yerde Kuşadalı hayranlarımın bana gösterdiği ilgi ve sevgi beni çok mutlu ediyor” dedi.

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