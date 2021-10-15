ADÜ Aydın Sağlık Hizmetleri MYO Oryantasyon Programı gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) Oryantasyon Programı, 12 Ekim 2021 Atatürk Kongre Merkezi Meandros Salonu’nda gerçekleşti.



Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan oryantasyon programı, Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Hulki Başaloğlu’nun açılış konuşmaları ile devam etti. Meslek Yüksekokulu hakkında bilgi veren Prof. Dr. Hulki Başaloğlu, 20212022 eğitim öğretim yılının öğrenciler, akademik ve idari personel için hayırlı olmasını dileyerek iyi dilek ve temennileri ile konuşmasına son verdi.



Bölüm Başkanı Prof. Dr. Canan Hazır öğrencilere, akademik ve idari yapılanma, eğitimöğretim, sınav ve disiplin yönetmelikleri, derslerin yürütülmesindeki usul ve esaslar, Öğrenci Bilgi Sistemi (OBİS) ve Uzaktan Eğitim Portalı hakkında bilgi verdi.



Oryantasyon programı, öğrencilerin sorularının yanıtlanmasının ardından sona ererken, programa Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hulki Başaloğlu, Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. H. Nurcan Söbütay ve Öğr. Gör. Nesrin Oğurlu, Bölüm Başkanı Prof. Dr. Canan Hazır ile öğretim elemanları ve birinci sınıf öğrencileri katılım sağladı.

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