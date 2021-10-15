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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Özcan, Kardeşköy’deki muhtarlık hizmet binasını inceledi

İHA

Başkan Özcan, Kardeşköy’deki muhtarlık hizmet binasını inceledi

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Kardeşköy Mahallesi’nde Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapımı tamamlanan muhtarlık hizmet binasında incelemelerde bulundu.
Kırsal mahallelerde; temizlik, yol, menfez, istinat duvarı, ıslah, peyzaj ve lojman gibi pek çok çalışmaya imza atan Nazilli Belediyesi, Kardeşköy Mahallesi’ne yeni muhtarlık hizmet binası kazandırdı.
Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Kardeşköy Mahallemizde bir muhtarlık binamız yoktu. Hemşehrilerimizle aramızda köprü olan muhtarımızın talebi üzerine yeni bir bina inşa ettik. Çalışmalarımız büyük oranda tamamlandı. Kardeşköyümüze hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.
Nazilli Belediyesi’nin kırsalda yaptığı yatırımlarla yeni bir dönem başlattığını ifade eden Mahalle Muhtarı İsmail Çağdaş; “Başkanımız köyümüzün taleplerini bir bir yerine getiriyor. Yalnızca köyümüzde değil diğer mahallelerimizde çok güzel işlere imza attı. Sayın başkanımıza ve ekibine şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum. Allah razı olsun” sözlerini kaydetti.

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