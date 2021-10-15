Altı Nokta Körler Derneği, Başkan Çerçioğlu ile bir araya geldi

Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi Başkanı Bayram Özen ve yönetimi, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu makamında ziyaret etti.

15 Ekim Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü sebebiyle gerçekleştirilen ziyarette, dernek yönetimi engellilerin hayatlarını kolaylaştıran hizmetlerinden dolayı Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Dernek yönetimini ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirten ve nazik ziyaretleri için de teşekkür eden Başkan Çerçioğlu, her zaman engelli vatandaşların yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyledi.

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