Aydın filede PTT önünde

Norveç'te oklu saldırı: Çok sayıda ölü var

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AYDIN, (DHA)Misli.com Sultanlar Ligi'nde sezonun ilk 2 haftasında deplasmanda Türk Hava Yolları'na 3-0, evinde Galatasaray HDI Sigorta'ya 3-1 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın konuk olacağı PTT önünde ilk galibiyetini almaya çalışacak. Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak maç saat 14.00'te başlayacak. Aydın temsilcisi rakibine ilk yenilgisini tattırmayı hedefliyor. DHA-Spor Türkiye-Aydın

2021-10-15 11:57:54



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