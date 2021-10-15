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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası Belediyesi heyeti KKTC'de zeytin festivaline katıldı

İHA

Kuşadası Belediyesi heyeti KKTC'de zeytin festivaline katıldı

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Seyfi Seyhan Suvari, Oğuzhan Turan ve Yusuf Atak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne Belediyesi tarafından bu yıl 20’ncisi düzenlenen Zeytin Festivali’ne katıldı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in selamlarını ileten heyet, Kuşadası ile Girne arasında dostluk köprüsü kurmak istediklerini belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne Belediyesi tarafından düzenlenen 20. Uluslararası Zeytin Festivali, bu yıl 810 Ekim tarihleri arasında gerçekleşti. Türkiye ve birçok ülkeden kalabalık bir davetli topluluğunun yer aldığı festivale Kuşadası Belediyesi’ni temsilen Belediye Başkan Yardımcıları Seyfi Seyhan Suvari, Oğuzhan Turan, Yusuf Atak ve Kültür Basın Koordinatörü Atıl Ulaş Bengi katıldı.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları, festivalin açılış töreninde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Kuşadası’nda yaşama geçirdikleri projeler hakkında bilgi veren heyet, KKTC ile Kuşadası Belediyesi arasında ticaret ve turizm alanında yürütülebilecek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ile makamında görüşen Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları, iki kent arasında dostluk köprüsü kurmak istediklerini ifade etti.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları, KKTC ziyareti kapsamında son olarak Gazimağusa kentine gitti. Burada Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ile bir arya gelen heyet, kentin KKTC turizminin önemli merkezlerinden biri olduğunu belirtti. Başkan yardımcıları uzun yıllar boyunca sivillerin dolaşımına kapalı kaldıktan sonra 2020 yılının Ekim ayında yeniden ziyarete açılan Maraş Bölgesi’ni de ziyaret etti. Maraş’ın özellikle yaz turizmi açısından önemli bir bölge olduğuna dikkat çeken Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, “KKTC yöneticilerinin Maraş Bölgesi’nin en kısa sürede turizme kazandıracaklarından eminim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti huzurla ve barışla yönetilen bir ülke. Maraş da bu güvenilir ülkenin önemli merkezlerinden biri olmalı” diye konuştu.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, davetlerinden dolayı KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye teşekkür ederek “Sizlere Belediye Başkanımız Ömer Günel’in selamlarını iletiyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde olmak bizlere büyük keyif veriyor. Girne ile Kuşadası coğrafi özellikleriyle benzerlik gösteren kentler. Kuşadası da verimli toprakları ve zengin mutfağı ile gastronomi turizminde önemli bir kent. Kuşadası Belediyesi olarak zeytin festivali benzeri gastronomi festivallerine ev sahipliği yapmak için çalışmalara başladık. Girne Belediyesi ile de ortak projelere imza atmak isteriz. Bu tarz davetler aramızdaki dostluk bağını güçlendirecektir. Sizleri en yakın zamanda güzel kentimiz Kuşadası’na bekliyoruz” dedi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ise nazik ziyaretlerinden dolayı Kuşadası Belediyesi heyetine teşekkür ederek “ Güzel şehrimiz Girne’de sizleri ağırlıyor olmaktan dolayı çok mutluyuz. Sizleri her zaman Girne’de görmek isteriz” diye konuştu.

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