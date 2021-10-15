ADÜ Söke Sağlık Hizmetleri MYO Oryantasyon Eğitimi gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Oryantasyon Eğitimi, Söke Mimarlık Fakültesi amfi salonunda gerçekleşti.



Oryantasyon eğitimi, Covid 19 pandemisi nedeniyle 1. sınıf danışmanlarının danışman bilgilendirme toplantılarının çevrim içi olarak yapılmasının ardından iki oturum halinde akademik ve idari personelin tanıtılmasıyla gerçekleşti. Yüksek Okul Müdürü Prof. Dr. Rahşan Çevik Akyıl, öğrencilerin sağlık ordusunun birer neferi olmayı seçerek Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nu tercih etmelerinden dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Sizleri ailelerin ve devletimizin birer emaneti olarak görüyoruz. Bu iki yıldaki eğitim öğretim hayatlarınızda elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Bilgili ve erdemli birer birey olarak ülkemize hizmet etme yolculuğunuzda her zaman sizlere eşlik edeceğiz” dedi.



Oryantasyon Eğitimi, akademik ve idari personelin kendilerini öğrencilere tanıtmaları ve soruları yanıtlamalarının ardından sona erdi.

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