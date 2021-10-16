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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nazilli Adliyesi çalışanları birkez daha Kızılay için seferber oldu

İHA

Nazilli Adliyesi çalışanları birkez daha Kızılay için seferber oldu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde azalan kan stoklarına katkıda bulunmak amacıyla Nazilli Adliyesi Çalışanları bir kez daha Kızılay için seferber oldu. Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz öncülüğünde Nazilli Adliye Sarayı'nda gerçekleştirilen kampanyada adliye çalışanları kan bağışında bulundu.
Nazilli Adliye Sarayı’nda düzenlenen kan bağışı etkinliğinde polisindenmemuruna, savcısındanhakimine, avukatındanstajyerine kadar duyarlı davranarak Kızılay’a kan bağışında bulunan çalışanlar, kan bağışı bekleyen ihtiyaç sahipleri için herkesi bağış yapmaya davet etti. Pandemi nedeniyle büyük titizlikle gerçekleştirilen kan bağışı kampanyası büyük ilgi gördü. Belirli aralıklarla kan bağışının alındığı salona gelen bağışçılar, pandemi kurallarına uygun olarak sırayla kan bağışında bulundu. Birbirlerini arayarak bağış konusunda destek isteyen personelin duyarlı aynı zamanda davranışı Nazilli Adalet Sarayı’ndaki birlik ve beraberliğin göstergesi oldu.
“Hayatımda ilk kez kan verdim”
İlk kez kan bağışında bulunduğunu ifade eden 25 yaşındaki Stajyer Avukat Gözde Sezgin, “Etrafımın gözümü korkutması sebebiyle daha önce hiç kan vermemiştim. O kadar çok korkulacak bir şey olmadığını deneyimledim. Çok basit bir işlem. 15 dakika içerisinde herkes verebilir. Başka birisinin hayatına dokunmak çok güzel bir duygu” dedi.
“Herkesi kan bağışında bulunmaya davet ediyorum”
Adliye Yazı İşleri Müdürü Cemil İçer; “Şu zor günlerde hiç kimse kan bağışında bulunmuyor. Ben buradan herkesi kan bağışına davet ediyorum. 1415. Kan bağışım. Kan verince kanımın yenilendiği için daha faydalı olduğunu bildiğim içim herkesi de kan bağışında bulunmaya davet ediyorum” dedi.
“Kızılay’ın almış olduğu kanları doğru yerlere ulaştırdığına inanıyorum “
Adliye çalışanlarından Selim Koyuncu, “Kızılay’ın yıllardan beridir üstlendiği bu kutsal görevde ben de aktif olarak yer almaktan dolayı mutluyum. Kan verdiğimden dolayı herhangi bir sağlıksal problemim olmuyor. Kanımın yenilenmesi de çok iyi. Ayrıca Kızılay’ın almış olduğu kanları doğru yerlere ulaştırdığına inanıyorum. Herkesi kan vermeye davet ediyorum. Herkesi özellikle şehitlerimiz anısına kan vermelerini diliyorum” dedi.
“Bir cana, bir hayata dokunmak için herkesin desteğini bekliyoruz “
Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz ise “Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyalarına düzenli olarak katkı sağlamaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Her olumsuz durumda, afetlerde, depremlerde yanımızda olan Kızılayımıza destek olmak için tüm dostlarımızı, meslektaşlarımızı, çalışanlarımızı davet ettik. Bir cana, bir hayata dokunmak için herkesin desteğini bekliyoruz. Bu konuda da biz Nazilli Adliyesi olarak elimizden gelen desteği vereceğiz ve vermeye de devam edeceğiz” dedi.

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