Aydın’a bir yağış uyarısı daha

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Aydın’da gün içerisinde görülecek olan yerel sağanak yağışlara karşın vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; Aydın il genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli (2150 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kısa süreli fırtına ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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