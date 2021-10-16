Minik öğrencilerden yöresel kıyafetlerle zeytin hasadı Öğrenciler hem eğlendi, hem de öğrendi

Aydın'ın Köşk ilçesindeki Yavuzköy İlkokulu’nda eğitim gören öğrenciler, yöresel kıyafetler giyerek okul bahçesindeki ağaçlardan zeytin hasadı yaptı.



Köşk ilçesi kırsal Yavuzköy Mahallesi'ndeki Yavuzköy İlkokulu’ndaki öğrenciler okul öğretmenleri ve yardımcı personeller ile birlikte okul bahçesindeki ağaçlardan zeytin hasadı yaptı. Yöresel kıyafetler giyip ellerine sepet alan öğrenciler, ağaçtaki zeytinleri özenle topladı. Büyüklerinin yardımıyla topladıkları zeytinleri kırarak sofralık zeytin de hazırlayan öğrenciler hem eğlendi hem de öğrendi.



"Okul, hayattır"

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilerin örnek etkinliğinin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak, okul eğitiminin önemine dikkat çekildi. Okulun, hayatın kendisi olduğunun belirtildiği paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “Okul, hayatın ta kendisidir. Yöresel kıyafetlerini giyen Köşk Yavuzköy İlkokulu öğrencilerimiz kolları sıvayıp okulumuzun bahçesinde zeytin hasadı yaptılar. Çok güzel bir etkinlik olmuş. Ne de güzel çıkmışsınız. Okulun bahçesinde zeytin hasadı yapan Yavuzköy İlkokulu minik öğrencilerimiz ile kendilerine eşlik eden yardımcı personelimiz ve öğretmenimizin ellerine sağlık. O eller artık zeytinlerin tadına ayrı bir güzellik katmıştır."

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