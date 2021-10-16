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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Arslan, gıda fuarı sonrası açıklamalarda bulundu

İHA

Başkan Arslan, gıda fuarı sonrası açıklamalarda bulundu

0913 Ekim tarihleri arasında Almanya’nın Köln şehrinde yapılan Gıda Fuarı’ndan dönen Nazilli Ticaret Odası adına Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan bir açıklama yaptı.
Arslan yaptığı açıklamada, “Bilindiği üzere; dünyanın sayılı gıda fuarlarından kabul edilen ve iki yılda bir yapılan Anuga Gıda Fuarı’nda Nazilli Ticaret Odası adına stant açtık. Bölgemizde yetişen ve işlenen yerel ürünlerimizi, fuara gelen yabancı ziyaretçilerin beğenisine sunduk. Her zaman olduğu gibi, başta Kuru İncir olmak üzere stantta yer alan hemen hemen tüm ürünlerimiz ilgi gördü. Ancak Almanya’nın uyguladığı pandemi tedbirleri nedeniyle özellikle Çin ve Afrika ülkelerinden gelen alıcıların olmaması 2019 yılında yapılan fuara göre daha az yoğunlukta bir fuar yaşanmasına neden oldu. Fuara iştirak eden kurum ve şirket temsilcileriyle yaptığımız görüşmelerde; uluslararası gıda pazarını olumsuz yönde etkileyen en önemli unsurun yüksek düzeyde seyreden ve sürekli olarak değişkenlik gösteren hammadde fiyatları olduğu, yüksek hammadde ve sürekli olarak artan girdi maliyetleri nedeniyle firmaların fiyat teklifi vermekte zorlandıkları ifade edildi. Navlun ve taşıma maliyetlerinin artması ambalaj malzemelerindeki zamlar, bazı ürünlerde ambalaj ve paketleme giderinin üründen daha pahalı olmasına yol açtığını gözlemledik” dedi.
Türk ürünlerine gösterilen ilginin kendilerini çok mutlu ettiğini de belirten Arslan, “ 2019 yılında 8 bin civarında katılımcı firma olduğu halde bu fuarda katılımın 4 bin 600 firma seviyesinde olduğu görüldü. Pandemi ve maliyet artışı nedeniyle yaşanan bu olumsuzluklara rağmen standımıza ve Türk ürünlerine gösterilen ilgi bizleri fazlasıyla mutlu etmiştir. Bölgemizin ve ürünlerimizin tanıtımı noktasında hedeflediğimiz çalışmayı yaptığımıza inanıyorum.
Organizasyonda Ticaret Odası olarak sadece Nazilli Ticaret Odasının stant açmış olması fuarın dikkat çeken bir başka yönüydü. Dünyanın en büyük uluslararası gıda fuarlarından biri kabul edilen bir fuarda yer almamız kurumsal kimliğimizin ve üyelerimizin bilinirliğinin artması açısından olumlu tepkiler almıştır. Fuarda yer alan NTO üyesi firmalar için Ticaret Odasının da orada bulunması moral kaynağı olmuştur. Daha önce ifade ettiğimiz üzere; yurt dışı organizasyonları daha ziyade çeşitli sebeplerle ihracat yapamayan firmalarımızın dış ticaret tecrübelerini arttırmak, dış pazarlarla buluşturmak amacıyla yaptığımız çalışmalardır. Ürünlerimizin tanıtımı ve temsil noktasında dış ticaret çalışmalarımız devam edecektir.
Bu vesileyle Organizasyonun Türkiye Kısmını üstlenen İstanbul Ticaret Odasının yetkililerine, fuara bizzat katılan veya ürün örneği vermek suretiyle katkıda bulunan üyelerimize teşekkür ediyor, Anuga Fuarının bölge ihracatı için hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum” dedi.

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