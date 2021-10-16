Aydın’da sağanak yağış kazayı beraberinde getirdi: 4 yaralı

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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Kaza, Yavansu Mahallesi mahallesinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta 3 kamyonet ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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