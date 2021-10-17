Fırtınada bahçeye düşen 'küçük balaban', bakım sonrası doğaya salındı



Eşber OKAYER / KUŞADASI (Aydın), (DHA)-AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde 2 gündür etkili olan sağanak ve fırtına, doğal yaşamı da olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle havada uçamayan küçük balaban kuşu, bir sitenin bahçesine düştü. Nesli tükenmekte olan kuşa Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği üyeleri (EKODSOD) sahip çıktı. 4 yaşında olduğu belirlenen kuş, bir süre gözetim altında tutulduktan sonra doğaya salındı.

Kuşadası ilçesi Ege Mahallesi Raşit Öztatar Sitesi'nde, 15 Ekim'de saat 09.00 sıralarında yerde çırpınan bir kuş olduğunu fark edenler, EKODOSD'a haber verdi. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, beraberindeki dernek üyeleriyle bölgeye gidip Latince adı 'Lxobrychus Minutus' olan kuşu, site sakinlerinden teslim aldı. Nesli tükenmekte olan 4 yaşındaki balaban kuşunun veteriner kontrolünde sağlıklı olduğu ve vücudunda yara bulunmadığı tespit edildi. Bir süre gözetim altında tutulup beslenen balaban, bugün Kuşadası'ndaki sulak bir arazide doğaya bırakıldı.

'NESİLLERİNİ DEVAM ETTİRMESİ ÖNEMLİ'

Küçük balabanların sulak ve sazlık alanlarda beslenmelerini sağladıklarını belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Kuşadası'nda etkili olan sağanak yağmurda küçük balaban cinsi olan bu kuşu kurtardığımız için çok mutluyuz. Bu tür nadir kuşların nesillerini devam ettirmesi çok önemli. Dünyanın en önemli genetik rezervuarları olarak bilinen sulak alanlar, birçok türün beslenmesini ve barınmasını sağlıyor. Sulak alanların besin depolama, iklim değişikliği kontrolü, taşkın kontrolü, su arıtımı ve balıkçılık gibi pek çok yararları bulunmaktadır. Sulak alanlarımızı korumak, geleceğimizi korumaktır" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER

2021-10-17 15:46:59



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