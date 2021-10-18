Aydın’da uyuşturucudan 6 şüpheli tutuklandı

Aydın’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 11 Ekim 202117 Ekim 2021 tarihleri arasında 109 olay ortaya çıkarılmıştır. İcra edilen faaliyette 120 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 6 şüpheli tutuklanmış, 1 şüpheli şahsa şuça sürüklenen çocuk olarak işlem yapılmıştır. Emniyet ve Jandarma birimlerimizce bu zaman diliminde 74,82 gram Kubar Esrar, 3036,02 gram Metamfetamin, 5,00 gram Sentetik Kannabinoid, 89 adet sentetik ecza ve 4,55 gram eroin ele geçirilmiştir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.