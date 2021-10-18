Aydın’da TURKOVAC Faz-3 çalışmaları başladı

Korona virüs ile mücadelede TURKOVAC Faz3 çalışmaları kapsamında pilot il olarak belirlenen Aydın'da da vatandaşlar aşılanmaya başlandı.



Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen yeni tip Covid19 aşısı TURKOVAC'ın Faz3 çalışmaları Aydın Devlet Hastanesi'nde başladı. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Faz3 çalışmasına katılacak kişilerde aranan özellikler de belirtilerek, başvuran kişilerin belirtilen kriterlerin tamamını taşıması gerektiği belirtildi.



Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “1860 yaş arası kadın veya erkek, Sinovac ile 2. Doz aşı yaptırmış ve üzerinden en az 90, en fazla 270 gün geçmiş, Covid19 geçirmemiş kişiler 3. Doz olarak TURKOVAC veya Sinovac rapel dozu olmak için hastanemize başvurabilirler” ifadeleri yer aldı.

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