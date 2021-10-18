40 yıldır araçları gelin gibi süslüyor Ömrünün yarısından fazlasını mesleğine adadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

40 yıldır araçları gelin gibi süslüyor Ömrünün yarısından fazlasını mesleğine adadı

İHA

40 yıldır araçları gelin gibi süslüyor Ömrünün yarısından fazlasını mesleğine adadı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde araba döşemeciliği yapan Metin Sandal (60), diktiği birbirinden farklı renk ve modeldeki oto döşemeleri ile 40 yıldır araçları gelin gibi süslüyor.
Eski araç döşemelerini yenilemek, yeni döşemeleri de eskimeye karşı korumak için yapılan koltuk döşemeleri her yaştan insanın ilgisini çekiyor. Her zevke uygun, istenilen model ve renkte yapılabilen araç döşemeleri özellikle modifiye tutkunlarının gözdesi olmayı sürdürüyor. Koçarlı ilçesinde 40 yıldır araçları istenilen renk ve modeldeki kumaşlarla adeta bir gelin gibi süsleyen araba döşeme ustası 60 yaşındaki Metin Sandal, mesleğin piyasada araçlar var oldukça ölmeyeceğini ancak mesleğin gençler tarafından rağbet görmediğini belirtti. Mesleğin unutulmaya yüz tuttuğunu kaydeden Sandal, "Otomobil servislerinin vermediği hizmeti veriyoruz" dedi.

Ömrünün yarısından fazlasını mesleğine adadı
Çırak olarak 13 yaşında araç döşemeciliği işine başladığını belirten Metin Sandal, "Askerlik çağıma kadar ustamın yanında mesleğimi en ince ayrıntısına kadar öğrendim. Daha sonra askere gittim. O zamanlar askerlik 2 yıldı. 2 yıl vatani görevimi yerine getirdikten sonra memleketime döndüm. Kendi iş yerimi açmaya karar verdim ve İzmir'e gittim. Kısa bir süre sonra fikir değiştirerek iş yerimi memleketimde açmaya karar verdim ve Koçarlı'ya gelerek kendi işimi kurdum. O günden bu yana geçen 40 yıldan bu yana çok şükür işimizin başındayız, evimi bu işten kazandığım para ile geçindiriyorum" dedi.
"Mesleğimiz çok güzel bir meslek. Piyasada araba oldukça bizim mesleğimiz ölmez" diyen Sandal sözlerini şöyle sürdürdü:
"Mesleğimiz güzel olsa da çırak bulmakta çok zorluk yaşıyoruz. 35 yıl daha bu mesleği yaparım ama emeklilik zamanım geldiğinde işimi devredebileceğim bir çırağım yok. Meslek, unutulmaya yüz tuttu artık. Ama piyasada araba oldukça bu meslek bence ölmez. Sıfır araba gelse döşemeleri eskimesin diye üzerine kılıf takıyoruz, soğuktan sıcaktan korumak için branda yapıyoruz. Eski araçların da döşemelerini yeniliyoruz. Bu işlem oto servislerinde yapılmıyor, servislerin vermediği hizmeti veriyoruz. En eski arabadan en yenisine kadar hizmet vermeye çalışıyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın’da TURKOVAC Faz-3 çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Aydın’da TURKOVAC Faz-3 çalışmaları başladı
Aydın'da sezonun ilk kestanesi Aydın Ticaret Borsası tarafından 120 TL' den alındı
YEREL HABERLER Aydın'da sezonun ilk kestanesi Aydın Ticaret Borsası ...
Liseli öğrenciler kültür ve değerlerin yozlaşmasına savaş açtı
YEREL HABERLER Liseli öğrenciler kültür ve değerlerin yozlaşmasına ...
Çatıdan düşen şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Çatıdan düşen şahıs hayatını kaybetti
Nazilli Belediyespor'un derdi gol
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor'un derdi gol
Aydın BŞB filede siftah peşinde
YEREL HABERLER Aydın BŞB filede siftah peşinde
Didim’de “Bir sevdadır Şarkılar” konseri beğeni topladı
YEREL HABERLER Didim’de “Bir sevdadır Şarkılar” konseri beğeni ...
Aydın’da uyuşturucudan 6 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Aydın’da uyuşturucudan 6 şüpheli tutuklandı
Aydın’da 108 şahsa Kovid uyarısı
YEREL HABERLER Aydın’da 108 şahsa Kovid uyarısı
Altın Güvercin’in Duayen İsmi Tüker, Kuşadası halkı ile buluştu
YEREL HABERLER Altın Güvercin’in Duayen İsmi Tüker, Kuşadası halkı ...
Aydın'da kaçak avlanan 4 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Aydın'da kaçak avlanan 4 kişi yakalandı
Aydın en iyi 7. il oldu Günlük vaka sayısı 78 yükseldi
YEREL HABERLER Aydın en iyi 7. il oldu Günlük vaka sayısı 78 ...
Nazilli Belediyespor - Anagold 24 Erzincanspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor - Anagold 24 Erzincanspor ...
Nazilli Belediyespor - Anagold 24Erzincanspor: 1-1
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor - Anagold 24Erzincanspor: 1-1
Fırtınada bahçeye düşen 'küçük balaban', bakım sonrası doğaya salındı
YEREL HABERLER Fırtınada bahçeye düşen 'küçük balaban', bakım ...
Nazilli’de kandil geleneği bozulmadı
YEREL HABERLER Nazilli’de kandil geleneği bozulmadı
Kuşadası yeni SGK binasına kavuşuyor
YEREL HABERLER Kuşadası yeni SGK binasına kavuşuyor
Kurvaziyer Turizmi'nin güvenli adresi Kuşadası
YEREL HABERLER Kurvaziyer Turizmi'nin güvenli adresi Kuşadası
Kuşadası Belediyesi’nde sağanak seferberliği
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi’nde sağanak seferberliği
Kamyon ile çarpışan otomobil hurda yığınına döndü: 2 ağır yaralı
YEREL HABERLER Kamyon ile çarpışan otomobil hurda yığınına döndü: 2 ...
Ters dönen otomobilde sıkışan çift yaralı olarak kurtarıldı
YEREL HABERLER Ters dönen otomobilde sıkışan çift yaralı olarak ...
Aydın'da otomobil takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Aydın'da otomobil takla attı: 2 yaralı
Aydın’da sağanak yağış kazayı beraberinde getirdi: 4 yaralı
YEREL HABERLER Aydın’da sağanak yağış kazayı beraberinde getirdi: 4 ...
Başkan Arslan, gıda fuarı sonrası açıklamalarda bulundu
YEREL HABERLER Başkan Arslan, gıda fuarı sonrası açıklamalarda ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.