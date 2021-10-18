Henüz 16 yaşındaki genç için herkes zamanla yarıştı ama Boran kurtarılamadı Kuşadası’nda iki çocuğun henüz bilinmeyen kavgası cinayetle bitti

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde henüz 16 yaşındaki bir çocuk henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı başka bir çocuk tarafından kalbinden bıçaklandı. Kanlar içinde yere yığılan 16 yaşındaki Boran için herkes zamanla yarıştı ama Boran Sönmez kurtarılamadı. Olayın faili olduğu belirtilen diğer çocuğun kimliğinin belirlenip yakalanması için polis çalışma başlattı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Kuşadası ilçe merkezi İkiçeşmelik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Boran Sönmez, henüz bilinmeyen bir nedenle kendi yaşıtı olduğu belirtilen bir başka çocukla tartıştı. Bıçaklı kavgada Boran Sönmez, kalbinden bıçaklandı. Kanlar içinde yere yığılan Boran’ı kurtarmak için önce yanındaki arkadaşları üstlerini çıkararak yarasını tampon yapıp kan kaybını önlemeye çalıştı. Bu sırada çevredekiler durumu 112’yi ihbar ederek yardım istedi. Zaman kaybını önlemek amacıyla 112 Komuta Kontrol Merkezi bölgeye önce motorize ekip, ardından da tam donanımlı ambulans sevk etti.

Trafiğe takılmadan olay yerine ulaşan 112’nin Motorize sağlık ekibi Boran’a hemen ilk müdahale uyguladı. Ardından bölgeye gelen tam donanımlı ambulans ise henüz 16 yaşındaki genci kurtarmak için seferber oldu.

Ancak ekiplerin tüm çabasına rağmen 16 yaşındaki Boran Sönmez kurtarılamadı. Polis ekipleri kendisi de çocuk olduğu belirtilen şüphelinin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

Acı haberi duyup olay yerine gelen Boran Sönmez’in yakınlarının feryatları ise yürekleri dağladı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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