Aydınlı çift, atölyelerinde atıl eşyaları yeniliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydınlı çift, atölyelerinde atıl eşyaları yeniliyor

DHA

Aydınlı çift, atölyelerinde atıl eşyaları yeniliyor


Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'da Mehmet Dizen (40) ve Dilek Dizen (35) çifti, evde atıl ağaç ve eşyaları yeniden kullanılabilir hale getiriyor. Hobi atölyesi açan çift, bölgedeki kadınlara da ücretsiz kurs imkanı sağlıyor.
İncirliova ilçesinde evli ve 4 çocuk babası Mehmet Dizen, çocuk giyim üzerine işlettiği dükkanını kapattıktan sonra evde hobi olarak atık ağaç parçalarını süs eşyasına dönüştürmeye başladı. Dizen, kendini bu konuda günden güne geliştirirken, eşi Dilek de evde yıpranan eşyaları kendi imkanlarıyla yeniden kullanılabilir hale getirmeye başladı. 1 yıl önce atölye açan çiftin yaptığı ürünler kısa sürede yoğun ilgi gördü. Atölyede, bölgede yaşayan kadınlar için ücretsiz kurs imkanı da sağlandı. Haftada bir gün atölyede çalışma imkanı bulan kadınlar, seramikten ahşap boyamaya kadar birçok konuda aldıkları eğitim ile atıl eşyaları yeniden kullanılabilir hale dönüştürüyor. Atölyede sergilenen ürünler 20 liradan 500 liraya kadar değişen fiyatlarla alıcı buluyor.
'KENDİ EŞYALARINI YENİLEYEREK BAŞLADI'
Yeni eşya almak yerine evindeki yıpranmış eşyaları yenilemeye başladığını anlatan Dilek Dizen, "Yeni eşya almak maliyetli oluyor ancak kadınlar evde yenilik yapmayı seviyor. Ben de bu işe 3 yıl önce evimdeki eşyaları kendi imkanlarımla yenileyerek başladım. Daha sonra yaşadığımız bölgede bu tür ürünlerin yapıldığı ya da satıldığı bir yer olmadığı için atölye açmaya karar verdik. Atölyemizde hocamızın eşliğinde gerek buradaki ürünleri gerekse evlerinden getirecekleri ürünleri yenilemeleri için dersler veriyoruz. Boyalarla evlerindeki eşyaları çok farklı ve yepyeni bir hale dönüştürüyorlar. Farklı tekniklerle kursiyerlerin ufkunu daha da açmayı, yeniliklere açık olmalarını ve yeni ürünler yapmalarına aracı oluyoruz. Ortaya çıkan ürünleri kursiyerlerimiz için burada sergileyerek satışa sunabiliyoruz. Bazı kursiyerlerimiz sosyal medya hesaplarında da satışlarını gerçekleştirebiliyorlar" ifadelerini kullandı.
'EN İYİSİ IHLAMUR AĞACI'
Mehmet Dizen ise, "Evde hobi olarak ağaç oyma işine başladım. Açtığımız atölyede de bunu her geçen gün ilerleterek devam ediyorum. Bunu bir karakalem resim ya da bir yağlı boya tablo gibi düşünün. Ağaçları elle oyarak işlem yapıyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş işlerden birisi. Keyifli ve çok zevkli ama bir o kadar da zahmetli bir iş. Her ağaç oyulabilir ama bu iş için en ideali ıhlamur ağacıdır. Ihlamur, çam, kavak ve benzeri ağaçları işliyoruz. Bir ürünün tamamlanması yaklaşık 2-3 gün zaman alıyor" dedi. 
'AHŞAP BOYAMA EĞİTİMİ VERİYOR'
Efeler ve Koçarlı halk eğitim merkezlerinde eğitmenlik yapan Şafak Erdoğdu ise, "Kursiyerlerimize ahşap boyama eğitimi veriyorum. Teknik çalışıyoruz. Ahşap boyamanın tüm tekniklerini öğretiyorum. Bugün yaptığımız eğitimde ayna efektlerini kullandık. Burada seramikten ahşap boyamaya kadar her türlü imkan sağlanıyor. Kursa katılanlara tüm boyama işlerini öğretiyorum" diye konuştu.
'BOŞ VAKİTLERİMİ DEĞERLENDİRİYORUM'
Muhasebeci olarak çalıştığı işinden pandemi nedeniyle ayrılmak durumunda kaldığını dile getiren kursiyerlerden Ayşe Cihan da, "Boş vakitlerimi değerlendirmek için çok güzel bir fırsat olduğunu düşündüm. Ben bu kurslara 2 haftadır katılıyorum. Yeni katılsam da kendimi şimdiden geliştirmeye başladığımı hissediyorum. Ortaya aldığım kurslar sayesinde güzel şeyler çıkmaya başladı. İnşallah ilerleyen günlerde bu alanda kendimizi ilerletmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Aydın / İncirliova Burhan CEYHAN
2021-10-18 14:48:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Henüz 16 yaşındaki genç için herkes zamanla yarıştı ama Boran kurtarılamadı Kuşadası’nda iki çocuğun henüz bilinmeyen kavgası cinayetle bitti
YEREL HABERLER Henüz 16 yaşındaki genç için herkes zamanla yarıştı ...
40 yıldır araçları gelin gibi süslüyor Ömrünün yarısından fazlasını mesleğine adadı
YEREL HABERLER 40 yıldır araçları gelin gibi süslüyor Ömrünün ...
Aydın’da TURKOVAC Faz-3 çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Aydın’da TURKOVAC Faz-3 çalışmaları başladı
Aydın'da sezonun ilk kestanesi Aydın Ticaret Borsası tarafından 120 TL' den alındı
YEREL HABERLER Aydın'da sezonun ilk kestanesi Aydın Ticaret Borsası ...
Liseli öğrenciler kültür ve değerlerin yozlaşmasına savaş açtı
YEREL HABERLER Liseli öğrenciler kültür ve değerlerin yozlaşmasına ...
Çatıdan düşen şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Çatıdan düşen şahıs hayatını kaybetti
Nazilli Belediyespor'un derdi gol
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor'un derdi gol
Aydın BŞB filede siftah peşinde
YEREL HABERLER Aydın BŞB filede siftah peşinde
Didim’de “Bir sevdadır Şarkılar” konseri beğeni topladı
YEREL HABERLER Didim’de “Bir sevdadır Şarkılar” konseri beğeni ...
Aydın’da uyuşturucudan 6 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Aydın’da uyuşturucudan 6 şüpheli tutuklandı
Aydın’da 108 şahsa Kovid uyarısı
YEREL HABERLER Aydın’da 108 şahsa Kovid uyarısı
Altın Güvercin’in Duayen İsmi Tüker, Kuşadası halkı ile buluştu
YEREL HABERLER Altın Güvercin’in Duayen İsmi Tüker, Kuşadası halkı ...
Aydın'da kaçak avlanan 4 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Aydın'da kaçak avlanan 4 kişi yakalandı
Aydın en iyi 7. il oldu Günlük vaka sayısı 78 yükseldi
YEREL HABERLER Aydın en iyi 7. il oldu Günlük vaka sayısı 78 ...
Nazilli Belediyespor - Anagold 24 Erzincanspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor - Anagold 24 Erzincanspor ...
Nazilli Belediyespor - Anagold 24Erzincanspor: 1-1
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor - Anagold 24Erzincanspor: 1-1
Fırtınada bahçeye düşen 'küçük balaban', bakım sonrası doğaya salındı
YEREL HABERLER Fırtınada bahçeye düşen 'küçük balaban', bakım ...
Nazilli’de kandil geleneği bozulmadı
YEREL HABERLER Nazilli’de kandil geleneği bozulmadı
Kuşadası yeni SGK binasına kavuşuyor
YEREL HABERLER Kuşadası yeni SGK binasına kavuşuyor
Kurvaziyer Turizmi'nin güvenli adresi Kuşadası
YEREL HABERLER Kurvaziyer Turizmi'nin güvenli adresi Kuşadası
Kuşadası Belediyesi’nde sağanak seferberliği
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi’nde sağanak seferberliği
Kamyon ile çarpışan otomobil hurda yığınına döndü: 2 ağır yaralı
YEREL HABERLER Kamyon ile çarpışan otomobil hurda yığınına döndü: 2 ...
Ters dönen otomobilde sıkışan çift yaralı olarak kurtarıldı
YEREL HABERLER Ters dönen otomobilde sıkışan çift yaralı olarak ...
Aydın'da otomobil takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Aydın'da otomobil takla attı: 2 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.