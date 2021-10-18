Efeler Belediyesi Tabakhane Deresi'ni temizliyor

Efeler Belediyesi, şehrin merkezinden geçen Tabakhane Deresi’nde temizlik çalışmalarına başladı. İlk etapta dereye atılan yabancı maddeleri temizleyen Efeler Belediyesi ekipleri, vinçle alana indirilen 4 iş makinesiyle dere içinde birikinti oluşmasına neden olan otları da temizlemeye başladı.



Efeler Belediyesi, Paşa Yaylası’ndan doğup Efeler ilçesinin ortasından geçerek Menderes Nehri’ne dökülen Tabakhane Deresi’nde hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor. Sabahın erken saatlerinde harekete geçen Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri alanda büyük bir titizlikle çalışmalarına başladı. Yağışlı hava etkili olmadan önce, birikinti oluşumunu engellemek ve yaşanabilecek olası bir olumsuzluğun önüne geçmek için yapılan çalışmaların ardından Tabakhane Deresi temiz bir görünüme kavuşacak.



Efeler halkının sağlığını tehdit eden tüm unsurlarla mücadele eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Efeler Belediyesi’nce Tabakhane Deresi’nde devam eden temizlik çalışmalarının detaylı bir şekilde devam edeceğini belirtti.

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