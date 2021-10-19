Cemevi'nin ses düzenini çalan hırsız tutuklandı

Yolcu otobüsü dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Aydının Didim ilçesindeki Alevi Bektaşi Kültür Merkezi ve Cemevi'ne giren hırsız, polis tarafından çaldığı ses düzeni ile birlikte yakalandı. Adliyeye sevk edilen hırsız tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Didim Yeni Mahalle sınırları içerisinde yer alan Didim Alevi Bektaşi Kültür Merkezi ve Cemevi binasında hırsızlık olayı yaşandı. Cemevinin arka bahçesindeki yemekhane bölümünün penceresini zorlayarak içeri girdiği belirlenen hırsızın cemevinin ses sistemi, kablolar ve mikrofonları çaldığı belirlendi.

Cemevi sabah açan çalışanlar, hırsızlık olayını fark etmesinin ardından durumu polise bildirdi. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak yaptığı çalışmada kısa sürede hırsızlığı H.P. isimli şahsın yaptığını belirledi. Yakalanarak göz altına alınan hırsızın emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çalınan malzemelerde bulunarak cem evi yetkililerine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.