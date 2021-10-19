Savaş'tan '19 Ekim Muhtarlar Günü' mesajı

TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, '19 Ekim Muhtarlar Günü' dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Muhtarlık müessesi yerel yönetim sistemimizin en önemli unsurlarından biridir" dedi.



AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, milli iradenin özü ve çekirdeğinin muhtarlar olduğunu kaydederek, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Değerli muhtarlarımız, demokrasi geleneğinin ve kültürünün istikbale taşıyıcıları konumundadırlar. Seçimle iş başına gelerek demokrasinin temel taşı olan değerli muhtarlarımız, vatandaşlarımızın doğrudan temsilcileridir. Bir hizmete talip olarak milletimizin gönlünü kazanan, onların oylarını alan, demokrasinin ilk halkası muhtarlarımızdır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, muhtarlarımıza hak ettiği değerin verilmesi, talep ve ihtiyaçlarının gözetilmesi konusunda hassasiyet göstermekteyiz. Cumhurbaşkanımız tarafından, 19 Ekim’in muhtarlara özel bir gün olarak ihdas edilmesi, muhtarlarımızı tahkir eden zihniyete bir ders niteliğindedir. Bu duygu ve düşüncelerimle; yerelde sundukları kamusal hizmetlerle, devletimiz ve vatandaşlarımız arasında önemli bir köprü vazifesi gören, demokrasimizin yapı taşlarından, kıymetli muhtarlarımızın Muhtarlar Günü’nü tebrik ediyor; üstlendikleri bu ulvi görevlerinde kendilerine başarılar diliyorum."

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