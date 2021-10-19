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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuyucak'ta vatandaşlar aşı olmaya ikna ediliyor

İHA

Kuyucak'ta vatandaşlar aşı olmaya ikna ediliyor

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde aşı reddi olan vatandaşlara yönelik ziyaretler sürerken, Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi de çalışmalara katılarak vatandaşları aşıya karşı ikna ediyor.

Tüm dünyada etkisini sürdüren ve 4 buçuk milyondan fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs ile mücadele devam ediyor. Aşılama çalışmalarının başlatıldığı günden bu yana Aydın'da da Covid19 aşısı olmamış vatandaşları ikna etmek ya da çeşitli mazeretleri ile sağlık kuruluşlarına gidemeyen vatandaşların aşı olmasını sağlamak için aşı ekipleri mahallerde aşı uygulamalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Kuyucak ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan ve aşı reddi olan vatandaşlar tek tek ziyaret edilerek aşı konusunda ikna edildi. Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi ve Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Metin Akdeniz'in katıldığı çalışmada, vatandaşların aşı olmaları konusunda teşvikte bulunan Kaymakam Niyazi, başta Kuyucak Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Burak Alpaslan olmak üzere tüm sağlık personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.

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