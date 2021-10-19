Aydın’da 98 kadın, Cumhuriyeti zeybek oynayarak kutlayacak

Milli Mücadelenin önemli şehirlerinden olan Aydın’ın kadın efeleri, Cumhuriyet’in ilanının 98. yılını kutlamaya hazırlanıyor. Çeşitli sivil toplum örgütleri öncülüğünde hazırlıklara başlayan kadınlar Cumhuriyet'in 98. yılında farkındalık oluşturmak amacıyla, Atatürk Kent Meydanı’nda zeybek gösterisi yapacak.

Cumhuriyet ile birlikte kadınların eşit haklara sahip olduklarını vurgulayan Habibe Gürer; “Cumhuriyetin 98. yılında, 98 kadın olarak bir zeybek gösterisi yapacağız. ceşitli sivil toplum örgütleri ile birlikte bu projeyi gerçekleştiriyoruz. Dernek olarak milli bayramlarımızı kutlamaya çalışıyoruz ama kapalı salonlarda değil, her zaman alanlarda kadınlarımızla birlikte oluyoruz. Cumhuriyet sayesinde hayatın içindeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle ‘98 kadın zeybek oynuyor’ projemizi gerçekleştirmek için yola çıktık. Projemiz kulaktan kulağa duyuldu ve şu anda 150 kadın olduk. Bu bir farkındalık projesi. Kadınlarımızın, Cumhuriyetin bizlere verdiği hakların farkına varmasını istedik" diyerek 28 Ekim Perşembe günü saat 17.00’de Atatürk Kent Meydanı’nda gösteri yapacaklarını söyledi.

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