Sokak ortasındaki kavgada tabancayla öldürüldü

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Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) AYDIN'ın Germencik ilçesinde Cüneyt Üşüntü (27), sokak ortasındaki tartışma sonrası çıkan kavgada Mehmet Ali B. (27) tarafından tabancayla öldürüldü. Polis, olayın ardından Mehmet Ali B.'yi gözaltına aldı.

Olay, saat 03.30 sıralarında Yeni Mahalle Ardıç Sokak'ta meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet olduğu ileri sürülen Mehmet Ali B. ile Cüneyt Üşüntü sokakta karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında belindeki tabancayı çıkaran Mehmet Ali B., Üşüntü'ye peş peşe ateş etti. Kurşunlardan birisi göğsüne isabet alan Cüneyt Üşüntü olay yerinde yaşamını yitirdi. Silah seslerine uyanan çevre binalardakilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üşüntü'nün cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Mehmet Ali B.'yi suç aleti tabanca ile yakalayıp, gözaltına aldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Germencik Burhan CEYHAN

2021-10-19 13:18:54



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