Aydın'da muhtarlar günü düzenlenen tören ile kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın'da muhtarlar günü düzenlenen tören ile kutlandı

İHA

Aydın'da muhtarlar günü düzenlenen tören ile kutlandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde '19 Ekim Muhtarlar Günü' düzenlenen tören ile kutlandı.

Başbakanlık Genelgesi ile 2015 yılından bu yana 19 Ekim günü kutlanan Muhtarlar Günü Efeler’de de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Efelerli muhtarlar kutlamalar kapsamında önce Aydın Valiliği önündeki Atatürk anıtına çelenk sundu ve ardından saygı duruşundan bulunup İstiklal Marşı okudu. Kutlamalara Türkiye Muhtarlar Derneği Aydın Şube Başkanı Gölhisar Mahalle Muhtarı Bülent Yalçın, Efeler Muhtarlar Derneği Başkanı Işıklı Mahalle Muhtarı Ercan Özçineli, Kadın Muhtarlar Derneği Aydın İl Temsilcisi Fatih Mahalle Muhtarı Yıldız Karadaş Taşçıoğlu ve çok sayıda mahalle muhtarı katıldı.

Muhtarlık kurumunun yaklaşık 200 yıllık maziye dayandığını kaydeden Kadın Muhtarlar Derneği İl Temsilcisi ve Fatih Mahallesi Muhtarı Yıldız Karadaş Taşçıoğlu, “19 Ekim tarihi, yaklaşık 200 yıllık mazisi olan ve demokrasinin başlama noktası kabul edilen muhtarlık kurumuna verilen önemin bir ifadesi olarak 2015 yılından bu yana ‘Muhtarlar Günü’ olarak kutlanmaktadır. Bugünün Muhtarlar Günü olarak ilan edilmesinde başta Cumhurbaşkanımıza, gazi meclisimize ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyorum. Muhtarlık kurumunun güçlenmesine yönelik son yıllarda atılan önemli adımlarla devlet ve millet bütünleşmesinin hayati kurumlarından olan muhtarlıkların görevlerini etkin bir şekilde yapabilmesi hedeflenmektedir. Temsil ettiği gücü Türkiye Cumhuriyeti mühründen alan bu müessese, siyasallaşmamış tek çözüm merkezidir; yerel demokrasinin en eski örneğidir. Muhtarlar, millet iradesiyle, devletin şefkat elinin kesiştiği noktayı temsil etmektedir. Muhtarlıklar, mahallenin her şeyiyle ilgilenen tek devlet kurumudur. Muhtar, mahalleli için bazen doktor bazen avukat bazen de psikologdur, bazen de mahallelinin annesidir, babasıdır. Tüm muhtarlarımız mahalle muhtarı sıfatıyla geçmişte olduğu gibi günümüzde de önemli görevleri başarıyla yürütmeye devam etmektedir. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi muhtar, demokrasinin temel taşıdır" diye konuşarak tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı.

Taşçıoğlu'nun konuşmasının ardından Türkiye Muhtarlar Derneği Aydın Şubesi Başkanı Gölhisar Mahalle Muhtarı Bülent Yalçın, Efeler Muhtarlar Derneği Başkanı Işıklı Mahalle Muhtarı Ercan Özçineli, Kadın Muhtarlar Derneği Aydın İl Temsilcisi Fatih Mahalle Muhtarı Yıldız Karadaş Taşçıoğlu ve beraberinde mahalle muhtarları Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’u makamında ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Öğrencilerin düellosu cinayetle bitti 16 yaşındaki lise öğrencisinin ölümü de kavganın sebebi de herkesi kahretti
YEREL HABERLER Öğrencilerin düellosu cinayetle bitti 16 yaşındaki ...
Sokak ortasındaki kavgada tabancayla öldürüldü
YEREL HABERLER Sokak ortasındaki kavgada tabancayla öldürüldü
Aydın’da 98 kadın, Cumhuriyeti zeybek oynayarak kutlayacak
YEREL HABERLER Aydın’da 98 kadın, Cumhuriyeti zeybek oynayarak ...
Kuyucak'ta vatandaşlar aşı olmaya ikna ediliyor
YEREL HABERLER Kuyucak'ta vatandaşlar aşı olmaya ikna ediliyor
Aydın'da silahlı kavga: 1 ölü
YEREL HABERLER Aydın'da silahlı kavga: 1 ölü
Savaş'tan '19 Ekim Muhtarlar Günü' mesajı
YEREL HABERLER Savaş'tan '19 Ekim Muhtarlar Günü' mesajı
Yeşilyurt Mahallesi’nde yollar yenileniyor
YEREL HABERLER Yeşilyurt Mahallesi’nde yollar yenileniyor
Nazilli'de meme kanserine dikkat çekildi
YEREL HABERLER Nazilli'de meme kanserine dikkat çekildi
Kuşadası Belediyesi personeline proje yazma eğitimi
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi personeline proje yazma eğitimi
Kuşadası kent meydanına kavuşuyor Başkan Ömer Günel: "Başkaları düşünür, biz yaparız"
YEREL HABERLER Kuşadası kent meydanına kavuşuyor Başkan Ömer Günel: ...
Cemevi'nin ses düzenini çalan hırsız tutuklandı
YEREL HABERLER Cemevi'nin ses düzenini çalan hırsız tutuklandı
Deprem Aydın’da da hissedildi
YEREL HABERLER Deprem Aydın’da da hissedildi
Kuşadası açıklarında 28 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Kuşadası açıklarında 28 düzensiz göçmen kurtarıldı
Liseli okul arkadaşı tarafından bıçaklanan Boran, yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Liseli okul arkadaşı tarafından bıçaklanan Boran, ...
Cemevinin malzemelerini çalan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Cemevinin malzemelerini çalan şüpheli tutuklandı
Kuşadası Belediyesi’nin 2022 Yılı Bütçesi 358 Milyon TL olarak kabul edildi
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi’nin 2022 Yılı Bütçesi 358 Milyon ...
Yüksel Yalova, gazetecilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Yüksel Yalova, gazetecilerle bir araya geldi
Efeler Belediyesi Tabakhane Deresi'ni temizliyor
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi Tabakhane Deresi'ni temizliyor
Aydınlı çift, atölyelerinde atıl eşyaları yeniliyor
YEREL HABERLER Aydınlı çift, atölyelerinde atıl eşyaları yeniliyor
Henüz 16 yaşındaki genç için herkes zamanla yarıştı ama Boran kurtarılamadı Kuşadası’nda iki çocuğun henüz bilinmeyen kavgası cinayetle bitti
YEREL HABERLER Henüz 16 yaşındaki genç için herkes zamanla yarıştı ...
40 yıldır araçları gelin gibi süslüyor Ömrünün yarısından fazlasını mesleğine adadı
YEREL HABERLER 40 yıldır araçları gelin gibi süslüyor Ömrünün ...
Aydın’da TURKOVAC Faz-3 çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Aydın’da TURKOVAC Faz-3 çalışmaları başladı
Aydın'da sezonun ilk kestanesi Aydın Ticaret Borsası tarafından 120 TL' den alındı
YEREL HABERLER Aydın'da sezonun ilk kestanesi Aydın Ticaret Borsası ...
Liseli öğrenciler kültür ve değerlerin yozlaşmasına savaş açtı
YEREL HABERLER Liseli öğrenciler kültür ve değerlerin yozlaşmasına ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.