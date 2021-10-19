Aydın'da muhtarlar günü düzenlenen tören ile kutlandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde '19 Ekim Muhtarlar Günü' düzenlenen tören ile kutlandı.



Başbakanlık Genelgesi ile 2015 yılından bu yana 19 Ekim günü kutlanan Muhtarlar Günü Efeler’de de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Efelerli muhtarlar kutlamalar kapsamında önce Aydın Valiliği önündeki Atatürk anıtına çelenk sundu ve ardından saygı duruşundan bulunup İstiklal Marşı okudu. Kutlamalara Türkiye Muhtarlar Derneği Aydın Şube Başkanı Gölhisar Mahalle Muhtarı Bülent Yalçın, Efeler Muhtarlar Derneği Başkanı Işıklı Mahalle Muhtarı Ercan Özçineli, Kadın Muhtarlar Derneği Aydın İl Temsilcisi Fatih Mahalle Muhtarı Yıldız Karadaş Taşçıoğlu ve çok sayıda mahalle muhtarı katıldı.



Muhtarlık kurumunun yaklaşık 200 yıllık maziye dayandığını kaydeden Kadın Muhtarlar Derneği İl Temsilcisi ve Fatih Mahallesi Muhtarı Yıldız Karadaş Taşçıoğlu, “19 Ekim tarihi, yaklaşık 200 yıllık mazisi olan ve demokrasinin başlama noktası kabul edilen muhtarlık kurumuna verilen önemin bir ifadesi olarak 2015 yılından bu yana ‘Muhtarlar Günü’ olarak kutlanmaktadır. Bugünün Muhtarlar Günü olarak ilan edilmesinde başta Cumhurbaşkanımıza, gazi meclisimize ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyorum. Muhtarlık kurumunun güçlenmesine yönelik son yıllarda atılan önemli adımlarla devlet ve millet bütünleşmesinin hayati kurumlarından olan muhtarlıkların görevlerini etkin bir şekilde yapabilmesi hedeflenmektedir. Temsil ettiği gücü Türkiye Cumhuriyeti mühründen alan bu müessese, siyasallaşmamış tek çözüm merkezidir; yerel demokrasinin en eski örneğidir. Muhtarlar, millet iradesiyle, devletin şefkat elinin kesiştiği noktayı temsil etmektedir. Muhtarlıklar, mahallenin her şeyiyle ilgilenen tek devlet kurumudur. Muhtar, mahalleli için bazen doktor bazen avukat bazen de psikologdur, bazen de mahallelinin annesidir, babasıdır. Tüm muhtarlarımız mahalle muhtarı sıfatıyla geçmişte olduğu gibi günümüzde de önemli görevleri başarıyla yürütmeye devam etmektedir. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi muhtar, demokrasinin temel taşıdır" diye konuşarak tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı.



Taşçıoğlu'nun konuşmasının ardından Türkiye Muhtarlar Derneği Aydın Şubesi Başkanı Gölhisar Mahalle Muhtarı Bülent Yalçın, Efeler Muhtarlar Derneği Başkanı Işıklı Mahalle Muhtarı Ercan Özçineli, Kadın Muhtarlar Derneği Aydın İl Temsilcisi Fatih Mahalle Muhtarı Yıldız Karadaş Taşçıoğlu ve beraberinde mahalle muhtarları Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’u makamında ziyaret etti.

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