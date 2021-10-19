Nazilli Belediyespor deplasmanda galibiyete hasret

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Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, bu hafta sonu Tarsus İdmanyurdu ile oynayacağı maçla deplasman fobisini yenmek istiyor. Nazilli Belediyespor, bu sezon deplasmanlarda oynadığı son üç maçta galibiyete hasret kaldı. Nazilli Belediyespor, son hafta evinde Anagold 24 Erzincanspor ile 1-1 berabere kalırken bu sezon evinde ilk kez puan kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. Evinde oynadığı 3 maçtan 2'sini kazanan, birinde berabere kalan Naz Naz, iç sahadaki başarısını deplasmanlarda sahaya yansıtamadı. Sezona deplasmanda Kırklarelispor'u 3-1 yenerek iyi bir başlangıç yapan siyah-beyazlılar, ardından dış sahada Amed Sportif ve Zonguldak Kömürspor'a 1-0 mağlup olurken 1922 Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. DHA-Spor Türkiye-Aydın Bahattin ALBAYRAK

2021-10-19 13:53:24



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