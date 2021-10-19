Şehit Mehmet Dinek’in ismi mezun olduğu okula verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit Mehmet Dinek’in ismi mezun olduğu okula verildi

İHA

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2018 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de düzenlediği 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Nazillili Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Dinek'in ismi öğrenim gördüğü okuluna verildi. Okulda düzenlenen tabela açılış töreninde duygusal anlar yaşandı.

Şehit Mehmet Dinek’in ismi mezun olduğu okula verildi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 2018 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin’de düzenlediği 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Nazillili Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Dinek’in ismi öğrenim gördüğü okuluna verildi. Okulda düzenlenen tabela açılış töreninde duygusal anlar yaşandı.

Nazilli Merkez Zafer Mahallesi'nde bulunan Zafer Ortaokulu'nun ismi alınan kararla okuldan mezun olan Şehit Mehmet Dinek’in ismi verildi. Tabela açılış törenine başta ilçe Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy olmak üzere Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Nazilli ilçe protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrencilerin yansıra şehit babası Kenan Dinek, annesi Sezgün Dinek ile şehidin kardeşleri katıldı.

İlçenin başarılı okullarından birisi olarak büyük gurur duyduklarını ifade eden Nazilli Şehit Mehmet Dinek Ortaokulu Müdürü Osman Nalbantoğlu, “Okul olarak amacımız Vatan ve millet sevgisi kazanmış, tarihi ve kültürünü iyi tanıyan, hedefini doğu belirlemiş; çalışmanın tadı ve başarmanın hazzıyla yeni şeyler üretmek için elinden geleni esirgemeyen, emeğe saygılı, ahlaklı bireyler yetiştirmektir. Çocuklarımızın insana saygılı, kendine saygılı, çevresi ve doğasına saygılı, haksızlıklara duyarlı fikri hür vicdan hür şekilde yetişmeleri en büyük hedefimizdir. Bu hedeflere ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz. Okul olarak bizler, vatanı uğruna canin feda eden evladımızın ismini okulumuza vermekten büyük onur ve gurur duyuyoruz. Umut ediyorum ki okulumuzda eğitim görmeye devam eden, gelecekte de eğitim alacak tüm çocuklarımız Mehmet Dinek abilerini tanıyacak, onun gibi vatansever bir genç olmaya gayret edeceklerdir” dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Nazilli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Abdül Gani Kavak, “Şehitler ölmez sözünün canlı bir örneğini yaşamanın hem mutluluğu hem hüznü içerisindeyiz. Mutluyuz, çünkü vatanı için, milleti için, bayrağı için, hepsinden önemlisi canından aziz bildiği mukaddes değerleri için toprağa düşmüş olan Şehidimiz Mehmet Dinek'in isminin, okumuş olduğu okula verilmesinden dolayı siz değerli öğrencilerimiz sayesinde bu kahraman ismin sonsuza kadar yaşatılacak olmasıdır. Hüznümüzün sebebi ise evlat acısı yaşayan ailelerimizdir. Dinek ailesi bir evlat kaybetmiş olabilir ancak burada şehidimizin isminin çatısının altında okuyan her öğrenci siz değerli ailemizin birer evladı hükmündedir. Burada Kahraman şehidimiz Mehmet Dinek'e olan bu borcumuzu yerine getirirken emeği geçen herkese teşekkürü bir borç bilirim” dedi.

Şehit Dinek'in sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımın dikkat çekici olduğunu belirten Aydın Milli Eğitim İl Müdürü Seyfullah Okumuş, “Şehidimizin ismi artık Nazilli Şehit Mehmet Dinek Ortaokulu’muzda yaşamaya devam edecek. Öncelikle belirtmek istiyorum ki yüreğinde vatan, millet ve bayrak aşkıyla canı pahasına kahramanca savaşıp bu cennet vatan topraklarımızda huzur ve güven içinde yaşamamızı sağlayan Kahraman askerimiz Şehit Mehmet Dinek'e Allah rahmet eylesin ve gani gani razı olsun. Bakınız şehidimiz de sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafında ise “Biz öldük mü ki vatan bölünsün" mesajını vermiş. Evet ne siz öldünüz ne de vatanımız bölündü. Sizin gibi kahramanlarımız sayesinde hainlere inat hiçbir zaman da bölünmeyecek, ilelebet varlığını sürdürecek inşallah” diye konuştu.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Onlar bizden ayrılmış olsalar da rabbimin katında en güzel yerlerdeler. Onların bu dünyada ölümsüzleştirildiği güzel bir tören oldu. Okumuş olduğu okuluna isminin verilmesi çok güzel oldu. Ailemize başsağlığı diliyorum. İnşallah bizlerde onların şefaatine nail oluruz” dedi.

Konuşmaların ardından iki öğrenci şehit Mehmet Dinek anısına birer şiir okudu. Duygusal anların yaşandığı programda Şehit Dinek’in hayatı anlatıldı. Şehit Babası Kenan Dinek’e Kur’anı Kerim ve Türk Bayrağı Kaymakam Arısoy tarafından takdim edildi. Lokma hayrının da yapıldığı program sonunda, Dinek için hazırlanmış olan okul içerisindeki köşe şehidin anne ve babası tarafından açıldı. Şehit babası ve annesi yaptıkları konuşmalarda, “Vatan sağ olsun. Bir erkek evladımız daha olsa onu da vatan için feda ederiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nazilli Belediyespor deplasmanda galibiyete hasret
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor deplasmanda galibiyete hasret
Aydın'da muhtarlar günü düzenlenen tören ile kutlandı
YEREL HABERLER Aydın'da muhtarlar günü düzenlenen tören ile kutlandı
Öğrencilerin düellosu cinayetle bitti 16 yaşındaki lise öğrencisinin ölümü de kavganın sebebi de herkesi kahretti
YEREL HABERLER Öğrencilerin düellosu cinayetle bitti 16 yaşındaki ...
Sokak ortasındaki kavgada tabancayla öldürüldü
YEREL HABERLER Sokak ortasındaki kavgada tabancayla öldürüldü
Aydın’da 98 kadın, Cumhuriyeti zeybek oynayarak kutlayacak
YEREL HABERLER Aydın’da 98 kadın, Cumhuriyeti zeybek oynayarak ...
Kuyucak'ta vatandaşlar aşı olmaya ikna ediliyor
YEREL HABERLER Kuyucak'ta vatandaşlar aşı olmaya ikna ediliyor
Aydın'da silahlı kavga: 1 ölü
YEREL HABERLER Aydın'da silahlı kavga: 1 ölü
Savaş'tan '19 Ekim Muhtarlar Günü' mesajı
YEREL HABERLER Savaş'tan '19 Ekim Muhtarlar Günü' mesajı
Yeşilyurt Mahallesi’nde yollar yenileniyor
YEREL HABERLER Yeşilyurt Mahallesi’nde yollar yenileniyor
Nazilli'de meme kanserine dikkat çekildi
YEREL HABERLER Nazilli'de meme kanserine dikkat çekildi
Kuşadası Belediyesi personeline proje yazma eğitimi
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi personeline proje yazma eğitimi
Kuşadası kent meydanına kavuşuyor Başkan Ömer Günel: "Başkaları düşünür, biz yaparız"
YEREL HABERLER Kuşadası kent meydanına kavuşuyor Başkan Ömer Günel: ...
Cemevi'nin ses düzenini çalan hırsız tutuklandı
YEREL HABERLER Cemevi'nin ses düzenini çalan hırsız tutuklandı
Deprem Aydın’da da hissedildi
YEREL HABERLER Deprem Aydın’da da hissedildi
Kuşadası açıklarında 28 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Kuşadası açıklarında 28 düzensiz göçmen kurtarıldı
Liseli okul arkadaşı tarafından bıçaklanan Boran, yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Liseli okul arkadaşı tarafından bıçaklanan Boran, ...
Cemevinin malzemelerini çalan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Cemevinin malzemelerini çalan şüpheli tutuklandı
Kuşadası Belediyesi’nin 2022 Yılı Bütçesi 358 Milyon TL olarak kabul edildi
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi’nin 2022 Yılı Bütçesi 358 Milyon ...
Yüksel Yalova, gazetecilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Yüksel Yalova, gazetecilerle bir araya geldi
Efeler Belediyesi Tabakhane Deresi'ni temizliyor
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi Tabakhane Deresi'ni temizliyor
Aydınlı çift, atölyelerinde atıl eşyaları yeniliyor
YEREL HABERLER Aydınlı çift, atölyelerinde atıl eşyaları yeniliyor
Henüz 16 yaşındaki genç için herkes zamanla yarıştı ama Boran kurtarılamadı Kuşadası’nda iki çocuğun henüz bilinmeyen kavgası cinayetle bitti
YEREL HABERLER Henüz 16 yaşındaki genç için herkes zamanla yarıştı ...
40 yıldır araçları gelin gibi süslüyor Ömrünün yarısından fazlasını mesleğine adadı
YEREL HABERLER 40 yıldır araçları gelin gibi süslüyor Ömrünün ...
Aydın’da TURKOVAC Faz-3 çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Aydın’da TURKOVAC Faz-3 çalışmaları başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.