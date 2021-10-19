Öldürülen liseli Boran'ın cenazesini ailesi teslim aldı (2)



TOPRAĞA VERİLDİ

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde okul arkadaşı Z.K. (17) tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürülen lise öğrencisi Boran Sönmez (16) için ikindi vakti İkiçeşmelik Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene; Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, Kuşadası Belediyesi CHP'li Meclis üyesi Ali Kotan ile Sönmez'in babası Hasan Sönmez, annesi Nazan Sönmez, kardeşleri Baran ve Dersim Sönmez ile okul arkadaşları katıldı. Baba Hasan Sönmez, oğlunun tabutu başında taziyeleri kabul etti. Sinir krizi geçiren anne Nazan Sönmez ise akrabaları tarafından teskin edildi. Cenaze töreni sırasında Boran'ın tabutuna sarılan okul arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. Kılınan namazın ardından Boran Sönmez'in bir süre omuzlarda taşınan cenazesi, Kuşadası Yeni Asri Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

Öte yandan polis, kaçan Z.K.'yı yakalamak için çalışmalarını sürdürürken, olayın iki öğrencinin birbirine pet şişe fırlatmasından kaynaklandığı iddia edildi.Eşber OKAYER/KUŞADASI (Aydın), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER

2021-10-19 19:15:48



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