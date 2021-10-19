Aydın Büyükşehir Belediyespor - Mert Grup Sigorta: 2-3

Yolcu otobüsü dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var!

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AYDIN, (DHA) -

SALON: Mimar Sinan

HAKEMLER: Arzu Uzatöz (xx), Pınar Elma (xx)

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Aslıhan (xx), Ezgi (xx), Ergül (xx), Szakmary (xxx), Güldeniz (xx), Emine (xx), Eylül (xx), Melis (xx), Pelin (x), Berra (x), Duygu (x)

MERT GRUP SİGORTA: Biryukova (xxx), Özge Nur (xxx), Lopez (xxx), Paskova (xxx), Merve İkbal (xxx), Cansu (xxx), Alara (xx), Gizem (xx), Seda (xx), Ayça (xx), Merve (xx), Defne (xx)

SETLER: 26-24, 25-17, 24-26, 25-27, 9-15

SÜRE: 153 dakika (34, 27, 35, 36, 21)

Misli.com Sultanlar Ligi 4´üncü hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde 2-0 öne geçtiği maçta Mert Grup Sigorta´ya 3-2 yenilerek galibiyetle tanışamadı. Mimar Sinan Spor Salonu´nda oynanan müsabakanın setleri 26-24, 25-17, 24-26, 25-27 ve 9-15´lik skorlarla sona erdi. Aydın ekibi bu sonuçla ilk puanını alırken, 3´üncü galibiyeti alan konuk takım 7 puana ulaştı.DHA-Spor Türkiye-Aydın DHA

2021-10-19 22:05:25



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