Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 2 - Mert Grup Sigorta: 3

Sultanlar Ligi 20212022 Sezonu 4. hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında ağırladığı Mert Grup Sigorta’ya 32 mağlup oldu.
Salon: Aydın Mimar Sinan
Hakemler: Arzu UzatörPınar Elma
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Melis, Merve Nur, Greta, Berra, Ergül, Emine, Eylül, Güldeniz, Aslıhan, Ezgi, Duygu, Pelin
Antrenör: Alper Hamurcu
Mert Grup Sigorta: Gizem, Defne, Gonzales, Alara, Özge Nur, Miroslava, Seda, Selin, Ayça, Olga, Merve, İkbal, Cansu
Antrenör: Nahit Cantürk
Setler: 2624, 2517, 2426, 2527, 915
Süre: 153 (34, 27, 35, 36, 21)
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