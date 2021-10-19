Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 2 - Mert Grup Sigorta: 3

Yolcu otobüsü dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sultanlar Ligi 20212022 Sezonu 4. hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında ağırladığı Mert Grup Sigorta’ya 32 mağlup oldu.



Salon: Aydın Mimar Sinan

Hakemler: Arzu UzatörPınar Elma

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Melis, Merve Nur, Greta, Berra, Ergül, Emine, Eylül, Güldeniz, Aslıhan, Ezgi, Duygu, Pelin

Antrenör: Alper Hamurcu

Mert Grup Sigorta: Gizem, Defne, Gonzales, Alara, Özge Nur, Miroslava, Seda, Selin, Ayça, Olga, Merve, İkbal, Cansu

Antrenör: Nahit Cantürk

Setler: 2624, 2517, 2426, 2527, 915

Süre: 153 (34, 27, 35, 36, 21)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.