Aydem Perakende ve Gediz Perakende tasarruf sağlayan enerji izleme ürünlerini tanıttı

Aydem Perakende ve Gediz Perakende, verimlilik odaklı teknolojik ürünleriyle, işletmelerin enerji yönetimi ihtiyaçları için katma değer sağlayan dijitalleşme çalışmalarını sürdürüyor. Kurumsal müşterilerinin, elektrik tüketimlerini her zaman, her yerde gerçek zamanlı izleyerek kayıt altına almasına imkan veren Aydem ve Gediz Perakende, şirketlerin enerji tüketimlerinin raporlamalarını da sağlayan yeni enerji izleme ürünlerini tanıttı.



Aydem Perakende ve Gediz Perakende, kurumsal işletmelere yönelik geliştirdiği enerji izleme çözümleri ile müşterilerinin enerji maliyetlerini yönetmelerine, operasyonel verimliliklerini artırmalarına ve enerji tasarrufu sağlamalarına destek oluyor. Enerji izleme ürünleri; aydınlatma ekipmanları, iklimlendirme sistemleri, soğutma dolapları, asansörler, yürüyen merdivenler gibi işletmelerde bulunan farklı cihaz ve sistemlerin enerji tüketimlerinin toplam veya ayrı ayrı yönetilmesine olanak sağlıyor. Hem mobil hem de web tabanlı olarak kullanılabilecek uygulama sayesinde de tüketim ve tasarruflar anlık olarak izlenebildiği gibi daha sonra analiz edilebilmek için kaydedilebiliyor.



Enerji izleme modülü ile ayda yüzde 20’ye varan tasarruf

Aydem Perakende ve Gediz Perakende Genel Müdürü Serdar Marangoz konuyla ilgili olarak, ‘‘Esnaf ve kobilerimiz sadece enerji izleme modülünü kullanarak ayda yüzde 20’ye varan enerji tasarrufu sağlayabilecek. Özellikle iklimlendirme ve aydınlatma sistemleri için tasarladığımız uzaktan kontrol modülü ile tasarruf oranı daha da artacak. Sanayi kuruluşlarımız için her firmanın kendi ihtiyaçlarına özel geliştireceğimiz çözüm paketleri ile müşterilerimiz, enerji tüketimlerinin kontrolünü kendileri sağlayacak ve aynı zamanda yüksek miktarda enerji tasarrufu yapacaklar” dedi.



Müşteriler özel enerji izleme ürünlerine, müşteri ilişkileri merkezleri, enerji satış uzmanları, 0850 800 0 186 numaralı çağrı merkezi ve www.aydemperakende.com.tr ile www.gediz.com web sitelerinden ulaşılabileceği belirtildi.

